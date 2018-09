Kia werkt aan een Happy End Eerste rijtest: de gloednieuwe Kia ProCeed

Het is een shooting brake! De Koreanen mikken met de ProCeed volledig op de Mercedes CLA-klasse. Onze Duitse collega's van AutoBild hebben de eerste testkilometers gemaakt met Kia's nieuwste model. Zij reden hem in zijn sportiefste vorm: de GT met 204 pk.

Ja, hij is ook erg praktisch, maar het was niet het hoofddoel aan de ontwerptafel van de ProCeed. Een dubbele laadvloer met daarin een houder voor het rolgordijn is natuurlijk handig, maar met zijn 594 liter aan bagageruimte slikt hij minder liters dan zijn stationwagen-broertje (625 liter). De ProCeed moet de parel van Kia's compacte aanbod worden en rijden zoals hij eruitziet. Eerst tijd voor een soundcheck. Als je achter de auto staat, zie je niet alleen een uniek Ceed-achterwerk, maar komt het geluid daarnaast aan weerszijden op je af. Links en rechts monteert Kia namelijk een uitlaatpijp waar het geluid van de 1,6-liter turbo benzinemotor met 204 pk ons toejuicht.

Aan het blok hangt Kia een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Schakelen gaat in de sportmodus als de brandweer, snel en nauwkeurig. Opzoek naar meer sportiviteit? Door de peddels aan het stuur kun je daarmee optioneel schakelen. De besturing is daarbij merkbaar sportief en direct. De vering maakte het team onder leiding van Albert Biermann op maat en is goed afgesteld. Eigenlijk helemaal zoals je hem wilt. Lekker sportief dus, deze Kia. Maar niet perfect. De stembesturing aan boord van de ProCeed bijvoorbeeld? Tot vijf keer toe moesten we onze eindbestemming inspreken voor de beste dame het begreep. De ProCeed is leverbaar als GT-Line en als high-performance GT-model, waarbij de eerste uitrusting gecombineerd kan worden met drie motoren. De 1.0 T-GDi met 120 pk en 1.4 T-GDi met 140 pk dienen als krachtbronnen op benzine, dieselen kan met de 1,6-liter CRDi met 136 pk. Bij de high-performance GT ligt een 204 pk sterke 1,6-liter T-GDi in het vooronder. De prijzen? Die zijn in Nederland voorlopig nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk vallen die iets boven die van de stationwagen uit gezien het 'unieke ontwerp'. In het eerste kwartaal van 2019 staat de ProCeed bij de dealers.