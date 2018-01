Slideshow

Eerste prijzen Renault Mégane RS zijn los Cup-versie volgt later

In september vorig jaar maakten we tijdens de IAA van Frankfurt kennis met de nieuwe derde generatie van de Mégane RS. We weten nu wat die geweldenaar moet gaan kosten.

Net als voorheen het geval was, levert Renault de nieuwe Mégane RS aanvankelijk in twee smaken: met Sport- of met Cup-onderstel, waarbij die laatste een nog hardere variant is. Vandaag kunnen we alvast melden wat de nieuwe Mégane RS met Sport-basis moet gaan kosten.

De vanafprijs van de derde generatie Mégane RS is vastgesteld op € 42.340. Voor dat bedrag krijg je een Mégane RS met handgeschakelde zesbak afgeleverd. Liever een automaat met dubbele koppeling? Geen probleem, reserveer dan wel een bedrag van minimaal € 44.540. Vanaf mei is de nieuwe Franse hothatch bij de Renault-dealers te vinden. Bestellen kan per direct. Wat de nog agressiever ingestelde Mégane RS met Cup-onderstel moet opleveren, weten we in een later stadium. Hetzelfde geldt voor de 300 pk en 400 Nm sterke Trophy-uitvoering.

Ter herinnering: de nieuwe top-Mégane perst in de basis 280 pk en 390 Nm uit een geblazen 1,8-liter viercilinder benzinemotor. De auto beschikt onder andere over 4Control (vierwielbesturing). Volgende week lees je in AutoWeek nummer 6 hoe de nieuwe generatie Mégane RS ons bevalt.