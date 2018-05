Iets duurder Eerste prijzen gefacelifte Mercedes-Benz C-klasse

De eerste prijzen van de gefacelifte Mercedes-Benz C-klasse zijn bekend. Zoals zeker in deze overgangstijd naar een nieuwe verbruikscyclus gebruikelijk is, is de auto iets duurder dan voorheen.

Voorlopig moeten we het doen met de prijzen van de C200 en de C220d, versies uit het midden van het benzine- en dieselaanbod. De voorlopig voordeligste facelift-C-klasse is daarmee de C200 in sedan-uitmonstering, die voor €46.316 van jou is. Voorheen moest deze versie €44.962 opbrengen. Als Estate kost deze 184 pk sterke uitvoering minimaal €52.699. De 9G-Tronic-automaat was voorheen standaard en dat is nog altijd het geval. Ook vierwielaandrijving behoort bij de C200 tot de mogelijkheden. De sedan met 4Matic kost €52.043 en de Estate €53.780.

Dieselen met een 194 pk sterke C220d kan vanaf €49.967, waar die versie voorheen €48.155 moest opbrengen. Als Estate kost de zelfontbrander €52.699. Uiteraard loopt de prijs rap op als er wat fijne optiepakketten worden aangevinkt, maar standaard is de C-klasse wel voorzien van alle 'noodzakelijke' items. Zo is cruisecontrol op de genoemde motorversies altijd aanwezig, net als klimaatregeling en de reeds genoemde automaat. Wel krijgt de basisversie (foto 7) nog altijd halogeenkoplampen en is het fraaie, brede scherm dat op het dashboard van de persfoto's prijkt, optioneel. Standaard monteert Mercedes een audiosysteem met een aanzienlijk kleiner scherm. Prijzen van instapvarianten en krachtiger uitvoeringen volgen in een later stadium.

De facelift van de C-klasse heeft op het eerste gezicht niet veel om het lijf. De lichtunits en de grille zijn gemoderniseerd en in het interieur is onder meer een nieuw stuurwiel te vinden. Belangrijker is wellicht dat Mercedes de auto op technologie-vlak weer helemaal bij de tijd brengt, onder meer met een groot infotainmentscherm en een optioneel digitaal instrumentarium.