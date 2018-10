Vooralsnog alleen als Opening Edition Eerste prijzen gefacelifte Fiat 500X bekend

Zojuist schreven we over de vernieuwde prijslijst van de gefacelifte Jeep Renegade. We hebben nu ook de prijzen van de opgewaardeerde Fiat 500X in de smiezen.

Net als zijn technische broertje Jeep Renegade maakt ook de Fiat 500X kennis met nieuwe benzinemotoren. Waar de Renegade te krijgen is met zowel de nieuwe 120 pk en 190 Nm sterke 1,0-liter grote driecilinder én de 150 pk en 180 pk sterke smaken van de nieuwe 1,3-liter grote viercilinder turbomotor, is de 500X straks alleen met de 1.0 en de 'minst krachtige' versie van de 1.3 te krijgen. Fiat houdt de prijslijst van de vernieuwde 500X overigens nog vrij beperkt. Het levert de cross-over-500 aanvankelijk alleen als Opening Editions, twee smaken die alleen in combinatie met de aan een handbak gekoppelde 120 pk sterke 1.0 te krijgen zijn. De prijzen voor de overige versies en motoriseringen volgen later.

De 500X Urban krijgt een tijdelijk leverbare Opening Edition en moet dan € 25.395 kosten. De auto beschikt standaard over het Uconnect-systeem dat gekoppeld is aan een 7-inch groot scherm en dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt. Elektrisch bedienbare ruiten zijn voor én achter beschikbaar, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een met kunstleer bedekt stuurwiel, led-achterlichten, provacy glass, 17-inch lichtmetaal, chroomafwerking, cruise control, parkeersensoren achter en elektrisch verstalbare én verwarmbare buitenspiegels zijn allemaal van de partij.

Dan is er de Opening Edition van de City Cross. Deze heeft naast bovenstaande standaard zaken als mistlampen met bochtverlichting, automatische klimaatregeling, een dubbele laadvloer achterin, een in hoogte verstelbare bijrijdersstoel, een regen- en lichtsensor, Keyless Entry & Go, een met leer beklede versnellingspook én natuurlijk de Cross-bumpers. Fiat vraagt € 26.995 voor deze introductie-uitvoering.