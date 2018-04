Uitbreiding volgt Eerste prijzen Audi A6 Limousine bekend

Audi heeft de eerste prijzen op de bestellijst van de nieuwe A6 Limousine gezet. De prijslijst wordt spoedig uitgebreid.

De nieuwe A6 Limousine, de sedanversie dus, komt in eerste instantie in twee smaken beschikbaar. De 50 TDI quattro triptronic, met een 286 pk sterke 3,0-liter grote zescilinder diesel in de neus, mag mee vanaf € 76.995. Op benzinevlak staat vanaf de marktlancering in juli alleen de 55 TFSI quattro klaar, een 340 pk sterke 3.0 benzineblok die gekoppeld is aan een S-tronic transmissie. Deze moet € 78.745 moet opbrengen.

Audi levert de A6 Limousine simpelweg als standaarduitvoering en als 'design' en 'sport'. Tevens is de sedan leverbaar als Pro Line en Pro Line Plus. De standaardversie krijgt onder andere MMI Navigatie, Led-koplampen, Audi Touch Respons en een reeks veiligheidssystemen mee waar parkeerhulp en Lane Departure Warning samen met Pre Sense Front en Basis deel van uitmaken. De basisversie staat op 18-inch lichtmetaal. De Design voegt daar zaken als (donker-)chroomkleurige afwerkingsdetails, speciale lichtmetalen wielen en stof/lederen bekleding aan toe. De Sport wordt vanbuiten en vanbinnen sportiever aangekleed en komt onder andere over sportstoelen te beschikken.

De nieuwe A6 is per direct te bestellen. De levering start in juli. Later voegt Audi de 231 pk sterke 3.0 TDI, een 204 pk sterke 2.0 TDI en een 245 pk sterke TFSI aan het leveringsgamma toe.