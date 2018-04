Één van de acht Eerste Morgan Aero GT ziet het levenslicht

Slideshow

Tijdens de Autosalon van Genève maakten we kennis met niet één, maar met liefst twee noviteiten van de kleine Engelse fabrikant Morgan. Een daarvan was de Aero GT, een auto die nu voor het eerst van de band is gelopen.

Tijdens de Zwitserse autobeurs vierde Morgan met de Plus 8 50th Anniversary Special zijn vijftigste verjaardag. Die op bijzondere wijze aangeklede Plus 8 werd vergezeld door de Aero GT, eveneens een gelimiteerde editie maar dan gebaseerd op de Aero 8. Morgan schroeft er slechts acht exemplaren van in elkaar en nu is de eerste daarvan geproduceerd.

Het Miami Blue gespoten exemplaar, net als de andere zeven Aero GT's voorzien van aangepast bumper- en spoilerwerk, op de foto's is bestemd voor Revolutions Morgan, de enige Morgan-dealer in Schotland. Met de Aero GT zwaait Morgan de Aero 8 uit, een model dat ub 2991 voor het eerst ten tonele verscheen. Alle acht de Aero's GT worden overigens volledig aangepast aan de wensen van de klant.

Net als in de Aero 8 doet in het vooronder van de Aero GT een 4,8-liter grote V8 van BMW dienst als krachtcentrale, al was dat blok in de beginjaren van de Aero 8 4,4-liter groot. Schakelen geschiedt middels een handgeschakelde zesbak. Wie die transmissie kundig bedient, moet de Aero GT in 4,5 tellen op een snelheid van 100 km/h krijgen. Zijn topsnelheid ligt op 274 km/h.