Testwerk begonnen Eerste levensteken Volkswagen Golf VIII

Slideshow

Toegegeven: veel nieuws is er op deze foto’s nog niet te zien. Toch zijn ze belangrijk, want deze ietwat verknipte auto bewijst dat het testwerk van achtste generatie van de Volkswagen Golf begonnen is.

De auto op de afbeeldingen lijkt op het eerste gezicht gewoon een Golf van de huidige generatie, maar een tweede blik leert dat het hier om een zogenaamde 'Mule' gaat. Onder deze Golf gaat een exemplaar van de achtste generatie schuil. Dat is leuk om te weten, maar de argeloze omstander heeft er natuurlijk weinig aan. De meest opvallende eigenschap van deze testauto is de wielbasis, die langer lijkt dan wat de makers van de Golf 7 voor ogen hadden. De achterwielen staan daarom wat ongelukkig in de wielkasten. Ondanks de toegenomen maten is het onderstel niet volledig nieuw, maar rust de Golf op een aangepaste versie van het bestaande MQB-platform.

Ook het interieur is afkomstig uit de Golf 7, met de bijzonder ogende DSG-pook als opvallende uitzondering. Of de hendel in deze vorm inderdaad in de Golf verschijnt, is nog even afwachten. Wat wel duidelijk is, is dat autonomie en hybridetechniek een grote rol zullen spelen bij de nieuwe Golf. De auto krijgt 48 volt-boordspanning en (mild) hybrid-technologie wordt normaal bij Volkswagens bestseller. Een volledig elektrische versie lijkt vooralsnog niet logisch, omdat Volkswagen die onder het I.D.-label als een apart model wil gaan voeren. Bij de Golf zijn het 1.5 TSI- en TDI-motoren die voor de aandrijving zorgen.

De zichtbare start van het testwerk komt overigens geen moment te vroeg, want de nieuwe Golf wordt al volgend jaar gepresenteerd.