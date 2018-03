Slideshow

Eerste levensteken Subaru Forester Eerste teaser de wereld in

Subaru toont later deze maand op de New York International Auto Show de nieuwe Forester. Het merk heeft inmiddels de eerste teaser vrijgegeven.

Veel valt er op basis van de eerste foto niet over het model te zeggen, behalve dat er aan de achterzijde voldoende onderscheid lijkt tussen de nieuwe Forester en de afgelopen november getoonde grotere SUV Subaru Ascent.

Het eigenzinnige Japanse merk levert de Forester sinds 1997 in ons land. Subaru was daarmee een van de eerste fabrikanten met een echte kruising tussen stationwagen en terreinauto in het modellenaanbod. De cross-over kreeg in 2000 een facelift, waarbij ook een 170 pk sterke turbo-versie aan het gamma werd toegevoegd. Het nieuwe model kreeg vanaf 2004 zelfs de beschikking over een 2,5-liter turboblok, goed voor 210 pk.

De verschillen zaten met name aan de voorkant, want en profil vertoonde de tweede generatie Forester nog veel gelijkenissen met de eerste. In 2005 kreeg het model opnieuw een ander front aangemeten. De turbo-versie kreeg er 20 pk bij, waardoor je met je Forester in 6 seconden naar de 100 km/h kon knallen.

Met de introductie van de derde generatie in 2008 werd ook het SUV-gehalte van de auto groter, aangezien het model 11 centimeter hoger en 4,5 centimeter breder was dan zijn voorganger. De Forester in zijn huidige gedaante kennen we sinds 2013. Vorig jaar zijn in Nederland 304 exemplaren van het model op kenteken gezet. Het beste jaar beleefde de Forester in 1999, toen 1.204 auto's geregistreerd werden.