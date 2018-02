Slideshow

Eerste elektrische Opel Corsa krijgt Spaans bloed Fabriek in Zaragoza geboorteplaats

Met de overname van Opel door PSA laat de volgende Corsa nog even op zich wachten, maar dat wisten we al. Nu is echter bekend waar Opels eerste elektrische Corsa het levenslicht gaat zien.

De CEO van Opel, Michael Lohscheller, laat vandaag namelijk weten dat de productieband van de elektrische Corsa in het Spaanse Zaragoza gaat rollen. In 2019 begint daar eerst de productie van de reguliere Corsa, een jaar later volgt ook de elektrische variant. De Spaanse fabriek is daarmee de eerste van PSA die in Europa een volledig elektrische Opel produceert.

Het is bepaald niet voor het eerst dat in Zaragoza een Corsa van de band rolt, want sinds 1982 wordt de compacte hatchback daar al gemaakt. Sindsdien leverde de fabriek 13 miljoen auto's af, waarvan 10 miljoen Corsa's. Tegenwoordig zien ook de Opel Mokka X, Opel Crossland X en Citroën C3 Aircross hier het levenslicht. Zoals in het eerder gepresenteerde Pace-plan bekend werd gemaakt, is de Corsa één van de vier elektrische Opels die het merk in 2020 heeft rondrijden. In 2024 is er van elke Opel een elektrische variant.