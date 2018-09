Verdubbeling in tien jaar Een derde nieuwe auto's automaat

Afgelopen jaar was 34,3 procent van de verkochte nieuwe auto's een automaat. In 2006 bedroeg dat aandeel nog maar 17,3 procent, aldus Bovag en RAI Vereniging in hun jaarlijkse uitgave Mobiliteit in Cijfers.

Op dit moment rijden er in Nederland 1,8 miljoen personenauto's rond met een automatische versnellingsbak, dat is ruim 1 op de 5. Bovag en RAI Vereniging noemen een drietal verklaringen voor de snelle opmars van automaten. De opmars van hybride en elektrische auto's die standaard zijn voorzien van automaat, de vergrijzing van autobezitters (35,2 procent van de personenauto's is in bezit van 55-plussers) en natuurlijk de voortschrijdende techniek van automaten, waardoor ze veel efficiënter zijn geworden en dus ook gunstiger in aanschaf. Daarnaast denken de brancheverenigingen dat ook de filedruk in Nederland voor veel mensen een argument is om voor het comfort van een automaat te kiezen.