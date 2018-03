Slideshow

Easter Jeep Safari-creaties geteast Wellicht voorbode Wrangler pick-up

Jeep-liefhebbers zitten op het puntje van hun stoel deze week, want hun favoriete merk is zich weer aan het opmaken voor de jaarlijkse Easter Jeep Safari in Moab. De eerste creaties komen nu in beeld, al is er nog niet veel te zien.

De Moab Easter Jeep Safari is hét evenement voor liefhebbers van het merk dat voor sommigen een soortnaam is geworden. Het offroad-evenement wordt ieder jaar in Utah gehouden en Jeep zelf is steevast van de partij met interessante creaties. Dit jaar zou dat weleens meer kunnen betekenen dan wat lollig op getuigde productiemodellen, want op de eerste afbeelding lijkt een Wrangler met een pick-up-'bed' te staan. Over de Wrangler pick-up wordt al maanden gesproken en de auto is ook al eens gespot. Wellicht grijpt Jeep de Safari aan voor de presentatie van een conceptuele voorbode voor dat model, ongetwijfeld opgetuigd met off-road-attributen.

De andere speciale Jeep, eveneens op kunstzinnige wijze in beeld gebracht, is een driedeursversie met een sportief ogend wit dak met glazen achterruit. Ook de deuren zijn anders dan normaal en duiken aan de bovenzijde meteen na de buitenspiegels fors naar beneden. Het reservewiel hangt niet achterop de auto, maar ligt binnen, onder dat bijzondere dak.