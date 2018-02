Slideshow

Dyson plant drie elektrische auto's Zuigerloos gamma

Vorig jaar werd bekend dat stofzuigerfabrikant Dyson maar wat graag een elektrische auto aan zijn portfolio zou willen toevoegen. Nu lijkt de producent niet één, maar drie EV's in de planning te hebben.

Dat blijkt uit berichtgeving van The Financial Times. De eerste auto die Dyson presenteert, zou in 2020 klaar moeten zijn voor de markt. Waar die auto nog een 'smaakmaker' zal zijn, zijn de twee andere modellen waaruit het leveringsgamma moet gaan bestaan meer conventionelere modellen, waarvan Dyson grotere aantallen wil verkopen.

Volgens The Financial Times, dat zich baseert op anonieme bronnen, is voor Dysons eerste auto een oplage van zo'n 10.000 stuks gepland.

In september werd bekend dat James Dyson, de man achter de zakloze stofzuigers, in 2020 een EV op de markt wil brengen. Zijn bedrijf zou 2,3 miljard euro hebben uitgetrokken voor de ontwikkeling van de auto. Volgens de 71-jarige uitvinder zal zijn auto stevig verschillen van modellen van Tesla. Afgebeeld overigens een schets die Aston Martin-CEO Andy Palmer als grap over Dysons plannen op Twitter plaatste.