Stofzuigerfabrikant bloedserieus met EV-plan Dyson opent Engelse testlocatie

Stofzuigerfabrikant Dyson is zéér serieus met zijn plannen om auto's op de markt te brengen. Het bedrijf heeft nu een bijzondere testlocatie geopend.

In september 2017 werd bekend dat Dyson, bekend van de zakloze stofzuigers en de haardrogers, 2,3 miljard euro wil investeren in de ontwikkeling van elektrische auto's. Dat nieuws werd enigszins lacherig ontvangen. Zelfs Aston Martin-CEO Andy Palmer stak op sympathieke wijze de draak met Dysons ambities. Dyson wil zijn eerste auto omstreeks 2020 op de markt brengen, een auto die als smaakmaker dient voor de EV's die komen gaan. Dat de fabrikant bloedserieus is, blijkt maar weer met het testcentrum dat Dyson in gebruik gaat nemen.

Dyson heeft namelijk het testcircuit bij het Engelse Hullavington Airfield in gebruik genomen. Het terrein van het voormalige vliegveld bestaat uit zeventien kilometer asfalt en een aantal hangaars. Dyson heeft inmiddels zo'n 400 mensen in dienst en zegt voornemens te zijn spoedig nog 300 extra personen aan zijn werknemersbestand toe te voegen. Opvallend is Dysons plan om solid state-batterijen in zijn auto's toe te passen, accu's die efficiënter zijn dan de nu gebruikelijke lithium-ionexemplaren.

Afgebeeld: de 'grap' van Aston Martin-CEO Andy Palmer.