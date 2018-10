Eerste auto in 2021 op de markt Dyson gaat autofabriek in Singapore bouwen

Slideshow

Stofzuigerfabrikant Dyson gaat elektrische auto's bouwen en meldt nu dat het zijn productiefaciliteit in Singapore gaat opzetten.

In september 2017 werd bekend dat de bekende fabrikant van zakloze stofzuigers Dyson zich ook zou gaan toeleggen op de ontwikkeling en productie van elektrische auto's. Het bedrijf gaat de komende jaren 2,83 miljard euro investeren en liet onlangs weten dat het bij het Engelse Hullavington Airfield een testlocatie gaat opzetten. Nu laat het bedrijf weten waar het zijn auto's gaat wil gaan bouwen: niet in het Verenigd Koninkrijk, maar in Singapore.

Dyson start in december met de bouw van een twee verdiepingen tellende productiefaciliteit, die in 2020 gereed moet zijn. Het bedrijf zegt voor Singaore te hebben gekozen vanwege "de bestaande productieketens, toegang tot markten en de beschikbare expertise". Dat duidt er mogelijk op dat Dyson vooral potentie ziet in de Aziatische markt. Eerder gaf Dyson aan dat het zijn eerste auto in 2020 op de markt brengt. Nu spreekt het bedrijf over 2021 als introductiejaar. De eerste auto wordt 'een smaakmaker'. Later volgen twee meer conventionele modellen, aldus Dyson.