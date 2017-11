Slideshow

Duizend vierkante meter Aston Martin 's Werelds grootste dealer in Tokio

Met een investering van een half miljard dollar investeert Aston Martin groots in de Japanse markt. Zo groots dat de grootste Aston Martin-dealer ter wereld in Tokio over drie weken zijn deuren opent.

Duizend vierkante meter telt de nieuwe dealer van het Britse sportmerk. Gelegen in het Aoyama, bevindt het gebouw zich in het hartje van Tokio. Binnenin bevindt zich een showroom waar acht Aston's staan met daar aan grenzend een ontwikkelingscentrum. Naast het kopen van alle Aston Martin-producten is het voor consumenten ook mogelijk om te relaxen en te genieten van entertainment.

Verwacht wordt dat er bij geen enkele andere dealer meer auto's zullen worden verkocht dan bij deze nieuwe in Tokio. Op 21 november opent Aston Martin officieel de deuren van 'The House of Aston Martin Aoyama'.