Duitsers mogen diesels bij BMW omruilen Reactie op invoeren dieselverbod

Het zal je maar gebeuren: ben je net in het bezit van een vrij nieuwe auto, mag hij de dichtstbijzijnde stad niet meer in omdat er een diesel onder de motorkap ligt. Om die paniek voor te zijn, komt BMW nu met een speciale omruilactie. Er zit echter, hoe kan het ook anders, wel een addertje onder het gras.

De actie geldt namelijk enkel voor leaserijders die binnen een straal van 100 km werken of wonen van een Duitse stad waar een dieselverbod wordt ingevoerd. Als gevolg van de Duitse beslissing voor de komst van een zo'n verbod, heerst er veel onzekerheid onder automobilisten. Om het vertrouwen van de klant te houden, komt BMW met de "Diesel Back"-actie. Iedereen die een BMW least, mag deze gedurende het lopende contract omruilen voor een benzineauto of een (deels) elektrisch exemplaar.

De BMW Group is ervan overtuigd dat het mogelijk is om de luchtkwaliteit in de Duitse steden te verbeteren zonder dat mensen op mobiliteit hoeven in te leveren. Daarom komen ze naast de diesel-omruil-actie ook met een milieubonus. Bestuurders van dieselauto's met de Euro 4-emissienorm of ouder, krijgen bij de inruil voor een BMW een bonus van €2.000 bij de aankoop van een nieuwe auto of €1.500 voor een jonggebruikt exemplaar. Puntje van aandacht: de nieuwe BMW moet een i3 of een plug-in-hybride zijn. Ook kopers van een auto die aan de Euro 6-emissienorm met een maximale uitstoot van 130 g/km voldoen, profiteren van het financiële voordeel. Vanaf deze week gaat de actie bij de Duitse BMW-dealers in. De milieubonus loopt tot 30 juni van dit jaar.