Slideshow

'Duitse occasions in Europa populairst' Autoscout24 analyseert Europese zoekopdrachten

Op de Europese markt voor gebruikte auto's zijn Duitse auto's het populairst. Dat blijkt uit cijfers die Autoscout24 vandaag presenteert.

De Nederlandse top 10 van meest gezochte gebruikte auto's op AutoScout24 staat vol Duitse modellen. Ons land blijkt geen uitzondering, want ook in Europa blijken occasions van Duitse fabrikanten op deze zoeksite populair. De BMW 3-serie is vorig jaar opnieuw de populairste occasion van ons werelddeel gebleken, een positie die de Dreier al tien jaar bezet.

Dat blijkt uit cijfers van het jaarlijks door AutoScout24 uitgevoerde Europe Report. 4,9 procent van alle op AutoScout24 zoektochten moest uiteindelijk leiden naar een 3-serie, terwijl 4,7 procent van de zoekopdrachten een Volkswagen Golf betrof. Op plek drie tot en met vijf vinden we respectievelijk Audi A4 (2,9 procent) de BMW 5-serie (2,8 procent) en de Mercedes-Benz C-klasse (tevens 2,8 procent, afgerond). De gemiddelde prijs waarvoor een 3-serie wordt gezocht, is met € 17.444 niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Voor de Golf, A4, 5-serie en C-klassen liggen die bedragen als volgt:

Volkswagen Golf: € 15.662 (+5%)

Audi A4: € 20.124 (+4%)

BMW 5-serie: € 25.708 (+8%)

Mercedes-Benz C-klasse: € 23.665 (+5%)

De meest gezochte automerken zijn achtereenvolgens BMW (14,2 procent), Mercedes-Benz (13 procent), Audi (12,8 procent), Volkswagen (12,5 procent) en Ford (4,5 procent).

Jurgen Vugts, Managing Director van AutoScout24.nl, vertelt: "Wat in Nederland opvalt, is dat er een scheefgroei lijkt te zijn in de populariteit en het aanbod van automerken. Zo staat BMW op plek twee van meest gezochte occasionmerken, maar komt dit merk niet terug in de top vijf van aangeboden merken. Andersom geldt hetzelfde; er worden veel Renaults aangeboden in Nederland, maar minder mensen zoeken op dit merk als ze een occasion willen kopen."

Zwart is opnieuw de populairste 'kleur' voor een occasion gebleken. In 29,1 procent van de zoekopdrachten werd naar een zwarte auto gezocht. Grijs (19,3 procent), wit (14,7 procent) zilver (11,8 procent) en blauw (11,6 procent) volgen hierna. In Nederland is zwart met een aandeel van 28,7 in de zoekopdracht tevens de populairste 'kleur', gevolgd door grijs (27,7 procent), blauw (14,9 procent), wit (10,5 procent) en rood (5,7 procent).