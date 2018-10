Vernieuwing op detailniveau Dubbelspot: gefacelifte Mercedes GLC en GLC Coupé

Slideshow

Mercedes-Benz heeft bijgewerkte versies van de GLC en zijn GLC Coupé-broertje in de ontwikkelingskamers staan. Allebei zijn ze nu in AMG-trim buiten de deur gesnapt.

Het is alweer zo'n drie jaar geleden dat Mercedes-Benz de GLC-klasse op de markt bracht. Die auto voldoet nog helemaal aan de eisen van het actuele Mercedes-design, maar is gezien zijn leeftijd klaar voor een kleine opfrisbeurt. Ook de later gepresenteerde platgedrukte GLC, de GLC Coupé, ontkomt niet aan een kleine bijpuntsessie.

Zowel de GLC als de GLC Coupé is in AMG 63-trim de wereld in gestuurd. Het tweetal hangt nog goed in de plakkers, maar de uiterlijke aanpassingen zijn al goed zichtbaar. De GLC en de GLC Coupé krijgen beide nieuwe koplampunits en ook de grille lijkt opnieuw te zijn getekend en oogt nu iets breder. De achterlampen hangen nog in de plakkers, maar ook hier lijkt Mercedes-Benz een stel kleine aanpassingen door te voeren. We verwachten het aangescherpte tweetal in de eerste helft van volgend jaar op de markt.