'Dromen van 2035' DS teast DS X E-Tense concept-car

DS teast een concept-car met de naam X E-Tense. Het lijkt te gaan om vierdeurs coupé die ontworpen is met het jaar 2035 in gedachten.

Het langgerekte koetswerk van de X E-Tense komt maar kort in beeld en meer informatie dan wat er in het filmpje te zien is geeft DS nauwelijks. De X E-Tense is niet alleen lang, maar vooral bijzonder laag en oogt daarbij enigszins als een supercar met achterdeuren. Aan voor- en achterzijde zijn grote lichtvlakken te vinden met het ruitjespatroon dat ook de achterlichten van de DS 7 Crossback kenmerkt.

De X E-Tense is niet de eerste DS-concept met de naam 'E-Tense'. In 2016 was er ook al een auto die aan die omschrijving voldeed. Ook toen ging het om een buitengewoon sportief model. Ongetwijfeld wordt ook de toekomstige 'X' voortgestuwd door een elektromotor met honderden pk's. In de aanloop naar de autoshow van Beijing, die eind deze maand plaatsvindt, laat DS vast nogmaals van zich horen.