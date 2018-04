Dit rijdt over 17 jaar op de weg DS presenteert de X E-Tense

Dit is de droomauto voor DS. Letterlijk, want DS noemt het zelf een 'rêve' wat in het Frans 'droom' betekent. Hoe sterk die droom moet zijn? 1.360 pk!

DS is van plan om tachtig jaar na de introductie van de allereerste Citroën DS (de Snoek) wederom een 'revolutionaire auto' neer te zetten. De X E-Tense is de Franse fantasie van luxe voor de klant van 2035, een klant wiens verlangens zullen variëren, maar waarbij alles altijd weer samenkomt bij plezier. Verfijning is het sleutelwoord voor de concept-car, in combinatie met supercarprestaties. De volledig elektrisch aangedreven auto put zijn kracht uit twee elektromotoren. Deze produceren tijdens 'normale omstandigheden' 540 pk, maar in circuitmodus komt daar nog eens ruim 800 pk bij en produceert de X E-Tense 1.360 pk. Het chassis is van koolstofvezel.

De asymmetrische auto heeft vooral van boven gezien een bijzondere vorm (zie foto 2). In de DS van de toekomst vinden drie passagiers een plek om mee te rijden, waarbij één bijrijder een eigen zitplek in de 'vleugel' van de auto krijgt. Binnenin werkt DS de X E-Tense af met leer, hout en metaal. Bijzonder is de vloer van de auto, want deze is van transparant glas, waardoor de weg zichtbaar onder de passagiers doorschiet. Voor alle hulp die nodig is, bevindt zich Iris in de sportauto. Zij is de personal assistent voor de inzittenden van de autonome auto die in contact blijft met de buitenwereld. In de vijf werelddelen waar DS zijn auto's verkoopt, laat het merk deze concept-car met een film zien. Over 17 jaar weten we of de droom van DS is uitgekomen met deze X E-Tense.