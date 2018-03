Slideshow

DS 4 en DS 5 uit productie Eind juni is het voorbij

PSA’s premium-dochter DS trekt eind juni de stekker uit de productielijnen van de DS 4 én DS 5. De DS 3 wordt uitgekleed en vervolgt z’n bestaan in nog slechts één uitvoering.

Het Franse merk houdt zich op de oppervlakte als het gaat om de reden van het schrappen van de twee modellen, maar die is niet moeilijk te bedenken. De hagelnieuwe DS 7 Crossback opereert in een vergelijkbaar segment, is vanaf het begin als DS ontworpen en is daarom het model waar nu alle aandacht naar uit gaat bij DS. De DS 4 en DS 5 zijn bovendien gewoon op leeftijd geraakt: de '4' begon z'n carrière in 2010, het grotere model verscheen in 2011. Beiden kregen aanvankelijk de merknaam Citroën mee en ruilden die in 2015 om voor het DS-logo.

Ook de DS 3 komt niet ongeschonden uit de strijd. De 82 pk-versie wordt geschrapt en dat geldt ook voor de diesel en de snelle THP 165 en THP 208 Performance-varianten. Wat overblijft, is de PureTech 110 met EAT6-automaat. Die wordt voor de gelegenheid voorzien van schakelflippers, zodat ook mensen die zelf de controle hebben nog aan de slag kunnen in de kleinste DS. Behalve de dichte variant blijft ook deels-open Cabrio beschikbaar. De ernstige inkrimping van het gamma is ongetwijfeld het begin van het einde voor de auto waarmee het DS-label in 2009 begon. Vanaf nu wil DS ieder jaar een nieuw model lanceren, waaronder ook EV's en natuurlijk nog meer SUV's.