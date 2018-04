208 enkel nog als vijfdeurs 'Driedeurs Peugeot 208 uit productie'

De driedeurs hatchback vindt de laatste jaren steeds minder gretig aftrek, reden voor veel autofabrikanten om dergelijke varianten uit het leveringsgamma te schrappen. Nu is het de Peugeot 208 die niet meer als driedeurs leverbaar is.

Uit navraag bij Peugeot Nederland leren we dat Peugeot de driedeurs 208 niet meer levert. Sterker nog, volgens Peugeot wordt de driedeurs ook niet meer geproduceerd. De Nederlandse importeur is inmiddels ook door de voorraad heen en dat betekent dat enkel de vijfdeurs 208 nog in de Nederlandse showrooms staat.

Het is een trend in autoland: driedeurs hatchbacks worden uit het portfolio geschrapt. Kort geleden schrapte Volkswagen de driedeurs Golf uit de prijslijst en Audi levert ook de A3 alleen nog als vijfdeurs. Kia nam eerder al afscheid van de driedeurs Pro_Cee'd en bij de nieuwe generatie Ceed keert een driedeursversie niet meer terug. Dan is er de Seat Leon SC, een auto die het eind van dit jaar ook niet meer gaat halen. Ook in het B-segment is de driedeursversie uit de gratie geraakt. De Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Renault Clio, Citroën C3, en Kia Rio zijn stuk voor stuk bijvoorbeeld niet als driedeurs te krijgen. Des te verrassender was het dat Ford de huidige generatie Fiesta nog wel als driedeurs presenteerde.