Chinese uitbreiding: EV's en Kodiaq Coupé Drie nieuwe Volkswagen-fabrieken in China

Volkswagen opent samen met zijn Chinese partner FAW Group de komende jaren drie nieuwe fabrieken in het immense Aziatische land.

Volkswagen meldt dat het deze week in nieuwe fabriek heeft geopend in het Chinese Qingdao. Die samen met Chinese joint-venture-partner FAW Group geopende productiefaciliteit is de plek waar Volkswagen onder andere de nieuwe Bora voor de Chinese markt gaat bouwen. In de fabriek gaat Volkswagen tevens accu's bouwen voor plug-ins én volledig elektrische auto's.

Daarnaast bouwt Volkswagen een nieuwe productiefaciliteit die komt te staan in Foshan, een stad waar Volkswagen al een fabriek heeft staan. In deze fabriek, die volgende maand zijn poorten opent, moeten met name SUV's van zowel Volkswagen als Audi gebouwd gaan worden. Het gaat naast om SUV's die op het MQB-platform staan om hoogpotigen op het MEB-platform, volledig elektrische modellen dus. Volkswagen meldt verder dat het Tianjin zijn productielijnen uitbreidt, maar houdt nog even onder de pet welke nieuwkomers hier gebouwd gaan worden.

Bovenstaande heeft te maken met het streven van de Volkswagen Groep om de komende zeven tot acht jaar 40 'geëlektrificeerde modellen' op de markt te brengen. Het concern spendeert samen met zijn Chinese joint-venture-partners 15 miljard euro in elektrificatie en digitalisering. Audi brengt tot 2022 zeven nieuwe SUV-smaken op de Chinese markt waarvan er maar liefst vijf volledig elektrisch zijn. Daarnaast bevestigt het concern dat het later dit jaar ook de Kodiaq Coupé aan zijn leveringsgamma toevoegt.