Donkervoort D8 GTO-40 is los

Het Nederlandse Donkervoort viert zijn veertigste verjaardag met een speciale uitgave van de D8 GTO: de D8 GTO-40.

De D8 GTO-40 is de verjaardagseditie van de D8 GTO waarmee Donkervoort zijn veertigste verjaardag vandaag van passende aankleding voorziet. De auto is in elk opzicht een overtreffende trap van de reguliere D8 GTO.

Met zijn gewicht van 678 kilo is de D8 GTO-40 in totaal 22 kilo lichter dan de D8 GTO die in 2011 voor het eerst ten tonele verscheen. De 415 pk sterke 2,5-liter 2.5 TFSI in de ellenlange neus helpt de D8 GTO-40 in slechts 7,7 tellen aan een snelheid van 200 km/h.

De gewichtsbesparing is mede tot stand gekomen door de toepassing van meer en vooral van een nog lichtere, door Donkervoort in eigen huis ontwikkelde, koolstofvezel. Verder heeft Donkervoort aandacht besteed aan het vergroten van de downforce en aan het aanpassen van de aerodynamica. Zowel motor als remmerij worden beter gekoeld door extra luchtgeleiders, aanwezig in de neus, de achterspatborden en in de bumper. De op de motorkap gemonteerde luchthapper dient ter verkoeling van de handgeschakelde zesbak. De gleuven in de wielkasten en het 40-logo op de beschermkap van de uitlaat en in de grille zijn tevens herkenningspunten van de GTO-40. Dankzij samenwerking met de R&D-afdeling; van Tata Steel is het chassis zowel lichter als stijver (+15%).

Opvallend detail: de D8 GTO-40 is leverbaar met airconditioning! Verder zijn zaken als een titanium uitlaatsysteem en volledig uit koolstofvezel opgetrokken wielen nieuwe extraatjes die Donkervoort op de optielijst heeft gezet.

De vanafprijs van de D8 GTO-40 ligt op € 193.116. Donkervoort gaat, het zal niet, er slechts 40 exemplaren van bouwen, de helft daarvan is overigens al vergeven.