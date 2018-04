Coupé toont nieuwe connectiviteit Dongfeng presenteert Eπ Concept

De Chinese autogigant Dongfeng toont op de Beijing International Automotive Exhibition dit jaar de Eπ Concept. Inderdaad, met de ‘Pi’.

Die bijzondere naam ten spijt blijkt de Eπ een auto die afgaande op het uiterlijk niet al te ver van de realiteit verwijderd is. De concept-car is nu eens geen SUV – de gekte rond hoogpotigen is in China nog duidelijker aanwezig dan bij ons –, maar een coupé. Geen hip vierdeurs exemplaar, maar 'gewoon' een tweedeurs. De stoere neus wordt gekenmerkt door ledverlichting die de koplampen met de onderzijde van de bumper verbindt. De aparte vorm van de C-stijl doet enigszins denken aan de Infiniti Q60, maar daar komt Dongfeng wat ons betreft mee weg, want het bedrijf bouwt Infiniti's in China. Op de achterzijde staat de naam 'Aeolus', een woord dat we vaker zijn tegengekomen bij Dongfeng. In welke relatie de naam tot dit specifieke model gaat, vermeldt het beperkte verhaal helaas niet.

De dichte neus geeft al weg dat ook in dit geval een elektrische aandrijflijn de hoofdrol speelt. Een elektromotor op iedere as moet in samenwerking met een accupakket onder meer zorgen voor een actieradius van zo'n 500 km, terwijl snelladen in 15 minuten gepiept moet zijn. Dongfeng rept ook over een hybrideversie met 1000 km actieradius, maar laat de aandrijflijn van de Eπ verder in het midden. Waar het de Chinezen wel om te doen is, is het binnenste van deze coupé. Daar is een uitklapbaar stuur te vinden omdat de Eπ in staat is om zelf te rijden, maar dat indien gewenst ook aan de bestuurder over kan laten. Belangrijker is echter het 'Artificial Intellegence'-systeem met de naam Dongfeng Fengshen WindLink 3.0, een systeem dat daadwerkelijk in productie moet gaan. In het geval van de Eπ is de technologie gekoppeld aan een kamerbreed scherm. Dankzij software van 'het Chinese Google' Baidu moeten alle mogelijke vormen van connectiviteit aan boord zijn.

Zoals zoveel Chinese merken is de informatievoorziening van Dongfeng niet helemaal op het niveau dat we gewend zijn. De foto's zijn dan ook uitkomstig uit prestentaties of live op de beurs genomen door journalisten van CarNewsChina of het Russische Drive.Ru.