Na twintig jaar rentenieren Doek valt voor eerste Daewoo Matiz

Na twintig jaar valt het doek voor de eerste generatie Daewoo Matiz. De auto is bij ons al lang niet meer te koop en verdwijnt spoedig ook in Oezbekistan uit de prijslijsten.

General Motors stopt in juli dit jaar met de productie van de eerste generatie Daewoo Matiz, een auto die door de lokale afdeling GM-Uzbekistan nog altijd wordt geproduceerd. In juli gaat de auto ook in Oezbekistan eindelijk met pensioen. Een korte terugblik.

In 1998 bracht het Koreaanse Daewoo de Matiz op de markt, een zeer compacte vierzitter waarmee het merk zich in het destijds oplevende segment van de micro-MPV's van zijn beste kant wilde laten zien. Deze oer-Matiz, intern aangeduid als de M100, droeg een koets waarvan het ontwerp was gebaseerd op dat van de 'Fiat' Lucciola Concept, een door Italdesign (Giugiaro) getekend studiemodel, waarmee het designhuis zijn visie gaf op een moderne interpretatie van de 500 (foto 8). Fiat keurde het ontwerp af, maar wist het basisontwerp te verkopen aan Daewoo. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, Daewoo kocht eerder het ontwerp van de Jaguar Kensington Concept (1990) van Giugiuaro, een ontwerp dat terug zou keren op de Leganza.

De Matiz, die dankzij GM's warme relatie met Suzuki delen van zijn techniek deelde met de Daewoo Tico en dus ook met de Suzuki Alto, werd in 2000 op de snijtafel gelegd. De auto kreeg onder andere een nieuwe voorzijde, feitelijk om plaats te maken voor een 1,0-liter viercilinder die de 0,8-liter grote driepitter vanaf 2003 zou komen vergezellen. In Nederland was de gefacelifte Matiz tussen 2001 en 2005 als Daewoo te koop, waarna de auto in opnieuw opgefriste vorm (M200) nog tot 2010 onder de vlag van Chevrolet werd verkocht.

In Oezbekistan kun je de voor het eerst gefacelifte Matiz (M150) nog altijd nieuw kopen. Maar niet lang meer. In juli wordt de productie van het model definitief stopgezet. In ons land zijn in totaal 32.793 Daewoos Matiz en 16.263 Chevrolets Matiz verkocht.