Slideshow

Doek valt bijna voor BMW M3 Productiestop heeft niets te maken met WLTP-cyclus

Wie zich nog wil trakteren op een M3 van de huidige generatie, moet snel bij BMW aankloppen. Het model gaat op relatief korte termijn namelijk uit productie. De M4 mag nog even mee.

De productiestop van de M3 heeft overigens niets te maken met de stapsgewijze intrede van de WLTP-cyclus, in tegenstelling tot wat veel media vandaag beweren. Een woordvoerder van BMW Nederland geeft opheldering.

"De WLTP-cyclus speelt hier geen rol. De complete 3-serie-familie - dus ook de M3 - hebben nog gewoon een NEDC-homologatie en zouden in theorie gewoon tot 1 september 2018 geproduceerd kunnen worden." BMW speelt dus simpelweg puur in op de aflopende levensloop van de huidige generatie 3-serie. De M4 mag nog even mee, daar het eind van diens levenscyclus pas later in zicht komt.

Het stoppen van de productie van de M3 heeft namelijk simpelweg te maken met het feit dat de levenscyclus van de 3-serie op zijn eind loopt. "Dit najaar gaat de 3-serie sedan uit productie. De M3 gaat iets eerder, per juni, uit productie." Wie nog een M3, wenst, moet snel handelen. Volgens BMW Nederland bedraagt de levertijd zo'n acht weken, een order moet dus voor 1 april geplaatst worden.

Het gegegen dat de M4 nog even door mag, heeft natuurlijk te maken met het feit dat - net als voorheen - de nieuwe 4-serie pas na de lancering van de nieuwe 3-serie op de markt komt. Ter herinnering: de huidige M3 heeft, net als de M4, een 431 pk en 550 Nm sterke biturbo zes-in-lijn onder de kap. Het testwerk met de nieuwe M3 is overigens al in volle gang.