Nieuw Vietnamees merk, grootse plannen Dit zijn de VinFast SUV en Sedan

Met deze twee modellen wil het Vietnamese VinFast wereldwijde automarkten betreden. Voor het ontwerp van de SUV en Sedan sloegen de Aziaten de handen ineen met het Italiaanse designteam van Pininfarina. Over drie weken staat de wereldpremière op de agenda tijdens de Paris Motor Show.

Op het eerste oog lijkt het een slimme zet, die samenwerking met Pininfarina. Het front kenmerkt zich door een grote 'V-grille' waar het logo wordt omringd door de led-dagrijverlichting in een - zegt de fabrikant - F-vorm. Grote (dichte) luchthappers met plastic sierstukken maken het front af. Op de voorkant van de SUV monteert VinFast een extra paar lampen. Aan de achterkant komt dezelfde soort lichtpartij terug met een in het midden naar beneden aflopende lichtstreep aan weerszijde. De ramen zijn nog donker, dus van het interieur hebben we nog geen beeld. Net zo min deelt VinFast informatie over de aandrijflijnen van beide modellen.

Voor het ontwerp van zijn eerste twee modellen hield VinFast een enquête waarop 62.000 Vietnamezen reageerden. Zij konden kiezen tussen 20 modellen van vier Italiaanse designhuizen. De winnende concepten waren van ItalDesign, die zijn vervolgens door Pininfarina verder ontwikkeld.

VinFast is een dochteronderneming van Vingroup, de grootste particuliere onderneming van Vietnam van de afgelopen 25 jaar. De eerste auto's van VinFast zullen vanaf september volgend jaar in Vietnam geleverd worden. Daarnaast staan er elektrische auto's, stadsauto's, bussen en scooters op de agenda. De komende jaren wil het bedrijf zijn producten ook gaan exporteren. Of deze twee auto's hun weg dan ook naar onze markt gaan vinden, is voorlopig nog onzeker. De SUV en Sedan zien het levenslicht in een fabriekscomplex van 335 hectare in Cat Hai, Hai Phong in Noord-Vietnam. Het merk wil in 2025 jaarlijks 500.000 auto's gaan produceren. De twee beleven hun werelddebuut op de Paris Motor Show die 2 oktober van start gaat.