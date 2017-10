Slideshow

Dit zijn de tien meest gezochte occasions

Autoscout24.nl heeft een lijst samengesteld met de occasions waar in Nederland het meest naar wordt gezocht. De cross-overtrend lijkt de gebruikte auto-wereld nog niet helemaal te zijn doorgedrongen.

De top tien van de zoeksite met het grootste aanbod van Nederland bevat de tien populairste auto's van de laatste twee jaar. Daar rolt een lijstje uit dat veel overeenkomsten vertoont met de nieuwverkopen in dezelfde periode. Volkswagen spreekt kennelijk veel tweedehandskopers aan en levert een een-tweetje met de Golf en Polo. Ook de A3 van broertje Audi is populair, al eindigt die auto met een achtste plaats wel een stuk lager in de ranglijst.

De derde plaats gaat naar de BMW 3-serie. Die auto is te prijzig om bij de nieuwverkopen op het podium te eindigen, maar is wel een zeer populair model als de afschrijvingscyclus een tijdje onderweg is. Op vier weer een wat pretentielozer model, maar wel opnieuw een Duitser: de Opel Astra. De auto van het merk die ooit de onbetwiste lieveling van de Nederlandse automobilist was, blijkt nog altijd populair. Ook Opels kleinere verkoopknaller, de Corsa, eindigt hoog: de auto is op de zesde plaats te vinden.

De compacte middenklasse komt voor de derde keer voorbij op de vijfde plaats in de ranglijst. Die is namelijk voor de Ford Focus, waarvan de derde generatie inmiddels op z'n laatste benen loopt. De auto die bij de nieuwverkopen op nummer één staat, de Renault Clio, dus, eindigt in de occasion-ranglijst op plaats 7. Ook Renault kan op twee plaatsen in de lijst bogen, de Mégane prijkt op de negende plek. De lijst wordt afgesloten met een directe concurrent van de BMW 3-serie: de Mercedes-Benz C-klasse.

De top tien:

1.Volkswagen Golf

2.Volkswagen Polo

3.BMW 3-serie

4.Opel Astra

5.Ford Focus

6.Opel Corsa

7.Renault Clio

8.Audi A3

9.Renault Mégane

10.Mercedes-Benz C-klasse