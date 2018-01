Slideshow

Dit was Dakar 2018 Slechts 55% over de finish

Het zandhappen voor de coureurs zit er weer op: na 14 stages keerde afgelopen weekend de rust weer terug in Zuid-Amerika na een zware Dakar-rally. Net iets meer dan de helft van de deelnemers haalde de eindstreep. Dit zijn de hoogtepunten van Dakar 2018.

De 39ste Dakar begon op 6 januari in Lima, Peru. Na veschillende ritten door Bolivia werd de rally in Argentinië afgesloten. Terwijl er 335 deelnemers aan de start stonden, gingen er slechts 184 over de eindstreep. Vooral bij de auto's vielen er veel deelnemers af, want maar 47% van de vierwielers zag de zwart-wit geblokte finishvlag. Het goede nieuws is dat er dit jaar geen deelnemers zijn verongelukt. 28 deelnemers zijn er sinds 1970 overleden tijdens de rally. Daarnaast lieten 42 andere mensen nog eens het leven die niet meededen, maar op een andere manier wel betrokken waren bij de race, zoals journalisten en toeschouwers.

Kijken we bij de verschillende categoriën dit jaar, dan zien we vanaf het begin al een tweestrijd bij de auto's tussen Peugeot en Toyota. De achterwielaangedreven 3008 Maxi zette veel dagzeges op zijn naam, maar door ongelukken en storingen stond Toyota ook vaak op de hoogste tree van het erepodium. De elfde dagrit zette de Nederlandse Bernhard ten Brinke in zijn vierwielaangedreven Hilux zelfs op zijn naam. Uiteindelijk was het toch de Spaanse Carlos Sainz in de Peugeot die de rally als snelste wist af te ronden. Plek twee en drie waren voor Toyota-coureurs Nasser Al-Attiyah en Giniel de Viliers. Naar verluidt is het de laatste Dakar voor de 55-jarige Sainz. Beste Nederlander in een auto is Maik Willems die in een Toyota als 24ste eindigde.

Bij de vrachtauto's is het normaal een strijd tussen de Nederlanders en de coureurs van Kamaz. Dit jaar was de hoop gevestigd op Ton van Genugten, maar door mankementen zag hij zijn positie in het algemeen klassement zakken. Beste Nederlander werd Gert Huzink met zijn Renault op de zevende plek. Winnaar werd de Russische Eduard Nikolaev.

Bij de motoren won KTM-rijder Matthias Walkner. Op een quad was Chileen Ignacio Cassale de snelste. De Nederlandse Kees Koolen die voor het eerst meedeed op een quad eindigde als achtste. De gebroeders Coronel hebben de race samen uitgereden. Bij de auto's pakten zij de 35ste plek.