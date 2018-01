Slideshow

Verkoopcijfers Duitsland 2017 Volkswagen oppermachtig

Naast de Nederlandse verkoopcijfers kwamen op deze pagina ook al de populairste auto’s van de Verenigde Staten en de grootste automerken in België voorbij. Tijd om in te zoomen op dat andere buurland: Duitsland!

Dat Duitsers vooral Duits rijden, zal niemand verbazen. De top tien populairste auto's telt slechts één auto die de Duitser als 'importmodel' betitelen, en dat is een Skoda. Feitelijk ook gewoon een Duitser dus, alleen een exemplaar dat niet in Duitsland van de band rolt. De middelgrote Skoda is één van de vele Volkswagenproducten die het tot de top tien weten te schoppen. De uitstootschandalen kunnen Volkswagen niet weerhouden van wat je gerust een totale vernedering van de concurrentie mag noemen. Om te beginnen bestaat de gehele top 3 uit auto's van het 'eigen merk' van de Duitse autogigant. De Golf, de auto die in Nederland het onderspit moest delven, vond met 228.227 verkochte exemplaren maar liefst driemaal zoveel klanten als z'n grote broer Passat, die op de tweede plek eindigt.

De populairste auto van een andere fabrikant is de Mercedes-Benz C-klasse, die op plek vier eindigt. De 'C' verdedigt de eer van de concurrentie samen met twee Opels. De Astra eindigt op de achtste plek, de Corsa is de hekkensluiter in deze top 10. Opmerkelijk is de populariteit van Corsa-concurrent Polo, die onlangs z'n leeftijd - de nieuwe werd in 2017 gepresenteerd - nog hoog scoorde. Ook opvallend is de afwezigheid van de BMW 3-serie in deze lijst, die behalve de C-klasse ook de Audi A4 bevat.

De eerste écht buitenlandse auto in de lijst met populairste auto's in Duitsland is overigens de Fiat 500, die op plaats 30 eindigde.

Model Aantal 1. Volkswagen Golf 228.227 2. Volkswagen Passat 72.430 3. Volkswagen Tiguan 71.436 4. Mercedes-Benz C-klasse 68.584 5. Volkswagen Polo 61.378 6. Audi A4 59.469 7. Skoda Octavia 59.147 8. Opel Astra 56.327 9. Volkswagen Touran 52.182 10. Opel Corsa 51.349

