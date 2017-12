Slideshow

Dit kost Volkswagen Up GTI Net onder de 20 mille

Medio dit jaar bracht Volkswagen het GTI-label naar zijn kleinste model. Vandaag kunnen we melden wat de Up GTI moet gaan kosten.

De vanafprijs van de Up GTI is vastgesteld op € 19.840. Voor dat bedrag levert Volkswagen de driedeurs Up GTI af. Liever de vijfdeurs? Reserveer dan een bedrag van € 20.215. Eind februari worden de eerste exemplaren geleverd.

De Up GTI heeft een 115 pk sterke 1.0 TSI onder het kapje liggen, een driecilinder die 200 Nm levert. Met dat hart sprint de kleinste GTI in Volkswagens modellengamma in 8,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 196 km/h. Schakelen geschiedt standaard met een handgeschakelde zesbak.

Vanbinnen en vanbuiten is de Up GTI natuurlijk overgoten met GTI-kenmerken. De op 17-inchwielen geplaatste Up ligt 1,5 centimeter dichter boven het asfalt dan de reguiere Ups en beschikt over de bekende rode streep in de van een GTI-logo voorziene grille. Ook aan de achterzijde keert die rode streep terug. Zwarte buitenspiegels, een dakspoiler, een zwarte diffuser en een verchroomd uitlaateindstuk maken deel uit van het GTI-feestje. In het interieur monteert Volkswagen een met leer bekleed multifunctioneel sportstuur, een GTI-pookknop en om de stoelen is natuurlijk geruite bekleding gevouwen.

De standaarduitrusting omvat verder airco, stoelverwarming, cruisecontrol, parkeersensoren achter, Radio Composition en elektrisch verstelbare, inklapbare én verwarmbare buitenspiegels.