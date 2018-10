Prijslijst nieuw én uitgebreid Dít kost de vernieuwde Kia Sportage

In mei dit jaar stelde Kia de gefacelifte Sportage aan de wereld voor. Die vernieuwde SUV is nu van prijskaartjes voorzien. AutoWeek heeft als eerste de prijzen.

De vernieuwde Kia Sportage heeft een vanafprijs van € 33.395. Voor dat geld krijg je de sleutels van een Sportage met de 132 pk sterke 1.6 GDI overhandigd, een benzineversie die in dat geval is uitgevoerd als Comfortline. Wie die smaak als DynamicLine wil, moet € 35.385 naar Kia overmaken. Liever de 177 pk sterke 1.6 T-GDI? Reserver dan een bedrag van minimaal € 40.395. In dat geval is de Sportage direct uitgevoerd als DynamicLine. De DynamicPlusLine met die motor kost € 42.395 opbrengen. Deze sterkste benzineversie is ook als sportief aangeklede GT-Line en als GT-PlusLine te bestellen. Reserveer in dat geval bedragen van € 45.395 en € 47.895.



De 1.6 T-GDI is ook met DCT-transmissie te krijgen, een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Voor de DynamicLine vraagt Kia € 44.395 en voor de DynamicPlusLine € 46.395. De GT-Line en GT-PlusLine kosten respectievelijk € 49.395 en € 52.395. De 1.6 T-GDI met automaat is alleen in combinatie met vierwielaandrijving te krijgen. De handgeschakelde versies hebben voorwielaandrijving.

Dieselen kan vanaf € 36.895 met de 136 pk sterke 1.6 CRDI die is uitgevoerd als DynamicLine. De DynamicPlusLine kost € 38.895. Voor de GT-Line vraagt Kia € 41.895 en voor de GT-PlusLine € 44.395. In bovenstaande gevallen wordt er geschakeld met een handbak.

De 1.6 CRDI met DCT-transmissie is leverbaar als DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line en als GT-PlusLine. Deze kosten respectievelijk € 38.895, € 40.895, € 43.895 en € 46.895. De topdiesel is de 185 pk sterke 2.0 CRDI, een mild-hybrid-diesel die alleen leverbaar is als GT-Line en als GT-PlusLine. Ze kosten respectievelijk € 55.895 en € 58.895. De topdiesels zijn de enige dieselmotoren die in combinatie met vierwielaandrijving te krijgen zijn.