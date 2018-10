Dit kost de vernieuwde Honda HR-V

AutoWeek is weer in de cijfers gedoken en heeft de prijzen van de vernieuwde HR-V boven water weten te krijgen.

In augustus dit jaar stelde Honda eindelijk de Europese versie van de bijgewerkte HR-V aan autoland voor, een auto waarvan AutoWeek als eerste de prijzen kan melden.

Wie € 28.760 naar Honda overmaakt, krijgt de sleutels van de vernieuwde HR-V in handen. Je rijdt dan een handgeschakelde HR-V in Comfort-uitvoering. Onder de kap ligt een 130 pk sterke 1,5-liter grote viercilinder benzinemotor. Dat is momenteel ook de enige krachtbron die Honda in de bijgewerkte HR-V levert. De dieselversie is vooralsnog geschrapt en op de extra krachtige benzinemotor met turbo moeten we nog even wachten, die 182 pk sterke versie komt in het voorjaar.

Hoger op de uitrustingsladder staat de HR-V Elegance, een versie waar Honda € 32.110 voor vraagt. Wie € 35.260 aftikt, krijgt de sleutels van de Executive overhandigd. Liever een CVT-transmissie? Reserveer dan € 32.110 voor de Elegance en € 35.660 voor de Executive. Bestellen kan per direct.

Facelift



De HR-V krijgt een nieuwe grille met een kunststof strook die is uitgevoerd in donker chroom in plaats van zwart. De bumper krijgt nieuwe luchtinlaten, waarin de mistlampen zijn verwerkt. Tevens is de indeling van de koplampunits gewijzigd. Aan de achterzijde monteert Honda een horizontale chroomstrip tussen de nu van donkerder plastic voorziene achterlichtunits. Uiteraard zet Honda nieuwe lichtmetalen wielen en nieuwe kleuren op de optielijst. Niet geheel onbelangrijk: hogere uitrustingsniveaus krijgen led-verlichting aan zowel voor- als achterzijde.