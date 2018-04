Kleinste besteller heeft nieuwe prijs Dit kost de vernieuwde Ford Transit Courier

Ford heeft een prijskaartje gehangen aan de gefacelifte versie van z’n kleinste bedrijfsauto, de Transit Courier. De prijzen vallen iets hoger uit dan voorheen.

De strakgetrokken Transit Courier werd in december tegelijkertijd met z'n grotere broer Transit Connect gepresenteerd. Volgens Ford zijn de motoren van de in 2014 gelanceerde Transit Courier tegen het licht gehouden. Ook is een zesbak nu standaard, waar de besteller eerder een handgeschakelde vijfbak meekreeg. Dat, plus een strakgetrokken neus en een vernieuwd dashboard betekent natuurlijk ook een andere prijslijst, en die is er nu. De nieuwe Transit Courier is er vanaf €10.500, naar goede bedrijfsauto-traditie exclusief BPM en BTW. Voorheen lag de kale vanafprijs op €9.850. Voor dit bedrag staat een Transit met 1.0 EcoBoost-benzinemotor met 100 pk in Ambiente-trim klaar. Wie airco, elektrische ramen en buitenspiegels en een schuifdeur wil, kan voor €11.700 in een Trend stappen. Met topversie Limited zegt Ford zich vooral te richten op zzp-ers. Die versie beschikt over het Sync3-multimediasysteem, cruise control, climate control en parkeersensoren en kost zonder belastingen €12.800 in het geval van de benzinemotor.

Diesels zijn bij dit soort auto's traditioneel meer in trek. Instapdiesel is nog altijd de 1.5 TDCi met 75 pk. Deze kost als Ambiente €12.200, als Trend €13.400 en als Limited €14.500. Wie z'n 1.5 diesel liever 100 pk ziet leveren, is respectievelijk €12.700, €13.900 of €15.000 kwijt voor z'n Ambiente, Trend of Limited. De aangescherpte Transit Courier is nu al te bestellen en leverbaar vanaf juni.

Naast de kleinste Transit levert Ford de eerder aangehaalde Transit Connect en de nog grotere Transit Custom. Het allergrootste model, een auto van het formaat Mercedes Sprinter, heet eenvoudigweg Transit. Van de Transits Courier, Connect en Custom zijn personenautovarianten waarbij de naam 'Transit' wordt vervangen door 'Tourneo'. In Nederland staan momenteel alleen de Tourneo Connect en Tourneo Custom op de prijslijst. De personenautoversie van de allergrootste Transit heet Transit Minibus.