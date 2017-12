Slideshow

Dít kost de Skoda Karoq Complete prijslijst bekend

Medio dit jaar presenteerde Skoda de Karoq als toevoeging aan zijn SUV-gamma. Na het bekendmaken van de vanafprijs is nu de volledige prijslijst vrijgegeven.

We wisten al dat de basisprijs van Skoda's Karoq, de kleinere broer van de Kodiaq die je min of meer kunt zien als de Seat Ateca van Skoda, op € 28.990 ligt. Voor dat bedrag krijg je een handgeschakelde Karoq met 115 pk sterke 1.0 TSI afgeleverd. Het betreft dan de Ambition-uitvoering. Liever de 150 pk sterke 1.5 TSI met actieve cilinderuitschakeling? Reserveer dan, opnieuw voor de handgeschakelde variant, minimaal € 30.790. Ook hier betreft het de Ambition-smaak.

Dieselen kan in combinatie met de reguliere Ambition- en Style-uitvoeringen vooralsnog alleen met de 115 pk sterke 1.6 TDI, een blok dat, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak vanaf € 33.490 in je Karoq wordt gemonteerd. Die vanafprijs geldt voor de Ambition-uitvoering. Net als de 1.0 TSI en 1.5 TSI is ook deze krachtbron aan een DSG 7-transmissie te koppelen.

Uitrusting



De Ambition krijgt van Skoda standaard airco, cruise control, led-achterlichten, 16-inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren achter, een met leer bekleed stuurwiel, automatische verlichting en Front Assist (met City Emergency Brake en Predictive Pedestrian Protection). Wie de Style bestelt, krijgt het bovenstaande aangevuld met een automatische binnenspiegel, klimaatregeling, Keyless Entry, led-interieurverlichting, led-koplampen, 17-inch lichtmetaal, een regensensor en Voice Control in z'n Tsjechische SUV.

Topdiesel voor Business Style

Skoda levert naast de bekende Ambition- en Style-uitvoeringen ook Business-smaken: de Ambition Business en Style Business. De Ambition Business heeft dezelfde standaarduitrusting als de Business, maar voegt daar klimaatregeling, 17-inch lichtmetalen wielen, een navigatiesysteem met 8-inch groot scherm, parkeersensoren voor en achter en Driver Activity Assistant aan toe. De Style Business beschikt logischerwijs over dezelfde standaardzaken als de Style, met een achteruitrijcamera, een Canton-audiosysteem, 18-inch lichtmetalen wielen, een 9,2-inch groot scherm en verwarmbare voorstoelen als extra's. De Style Business is de enige Karoq die met de 150 pk sterke 2.0 TDI te krijgen is. Schakelen gaat in dat geval standaard met een DSG 7-transmissie, een bak die het vermogen over alle vier de wielen in plaats van alleen de voorste twee verdeelt.

Bestellen kan per direct. Eind januari worden de eerste exemplaren afgeleverd.

Benieuwd naar de prijzen van alle uitvoeringen? Werp dan even een blik op onderstaande tabel:

Motor Transmissie Uitvoering Prijs (€) 1.0 TSI 115 pk Handgeschakelde zesbak Ambition 28.990 1.0 TSI 115 pk Handgeschakelde zesbak Style 31.890 1.0 TSI 115 pk DSG 7 Ambition 31.190 1.0 TSI 115 pk DSG 7 Style 34.090 1.5 TSI ACT 150 pk Handgeschakelde zesbak Ambition 30.790 1.5 TSI ACT 150 pk Handgeschakelde zesbak Style 33.690 1.5 TSI ACT 150 pk DSG 7 Ambition 32.990 1.5 TSI ACT 150 pk DSG 7 Style 35.890 1.6 TDI 115 pk Handgeschakelde zesbak Ambition 33.490 1.6 TDI 115 pk Handgeschakelde zesbak Style 36.390 1.6 TDI 115 pk DSG 7 Ambition 35.690 1.6 TDI 115 pk DSG 7 Style 38.590

Business-smaken