Stukje duurder dan voorheen Dit kost de Renault Zoe met R110-elektromotor

Slideshow

Renault bracht de vernieuwde Zoe met sterkere R110-elektromotor mee naar de beursvloer in Genève. Ze prijzen zouden later volgen. Nu, om precies te zijn. Dit kost de Renault Zoe met nieuwe R110-elektromotor.

De Renault Zoe gaat stiekem alweer een tijdje mee. Sinds 2013 rijdt de auto alweer rond op de Nederlandse wegen. Tijdens de Autosalon van Parijs in 2016 presenteerde Renault de Zoe R90, destijds een verbeterde variant van de Zoe waarbij de capaciteit van het accupakket bijna verdubbelde tot 41 kWh. Afgelopen maart trok Renault het doek van de krachtigere R110-variant. Een Zoe heeft dan de beschikking over 80 kW (109 pk) en 225 Nm koppel. De Zoe trekt bijna twee seconden sneller op van 80 naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 135 km/h. Daarnaast is de R110 de eerste elektromotor van Renault waarvan het energieverbruik getest wordt volgens de nieuwe Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Prijzen voor een Zoe met deze motor beginnen bij € 35.090. Voor die prijs krijg je de 'Limited'.

De standaarduitrusting is uitgebreid met DAB+ digitale radio, 16-inch lichtmetaal en Limited-badges. De uitvoeringen Limited en Bose zijn alleen leverbaar in combinatie met de R110-motor. De intsap-versie Life is enkel beschikbaar voor een Zoe met R90-elektromotor.

Naast een sterke motor kreeg ook het R-Link een upgrade waardoor het multimedia- en navigatiesysteem voortaan ook Android Auto ondersteunt. Eerder was dit al het geval met Apple CarPlay. Ook nieuw is de paarse exterieurkleur: Blue Violette. Prijzen voor de instap-Zoe met de mildere R90-elektromotor beginnen bij € 32.890. Eerder lag de vanafprijs van een Zoe net iets boven de 30 mille. Bestellen van de vernieuwde Zoe kan per direct.

Renault Zoe R90 Life € 32.890 Renault Zoe R110 Limited € 35.090 Renault Zoe R110 Bose € 37.890