Tweemaal benzine, driemaal diesel Dit kost de Peugeot 508

Peugeot heeft prijslabels gehangen aan de nieuwe 508. De auto wisselt vanaf zo'n 38 mille van eigenaar.

Zeer kort op de presentatie van de nieuwe 508 liet Peugeot al weten wat de auto zou gaan kosten. Althans, de destijds gecommuniceerde prijzen hadden betrekking op de behoorlijk uitbundig aangeklede First Edition-modellen. Wie de 58 mille die daarvoor minimaal betaald moest worden te gortig vond, kan de 508 nu weer op zijn shortlist zetten.

De vanafprijs van de reguliere 508 is vastgesteld op € 42.190. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de 508 Active met 180 pk sterke PureTech-benzinemotor overhandigd. Schakelen geschiedt, net als bij alle benzine-508's, met een achttrapsautomaat. Wie dezelfde motor in combinatie met de Allure- of GT-Line-uitvoering wenst, moet respectievelijk € 44.540 of € 48.140 naar Peugeot overmaken. De krachtigste benzinemotor, de 225 pk sterke PureTech, is voorbehouden aan de GT en kost minimaal € 54.790.

Op dieselvlak heeft Peugeot de 130 pk sterke BlueHDi als basismotor klaarstaan. Deze 1.5 is als Active, de enige 508 met een handgeschakelde zesbak, te koop vanaf € 38.590. De Allure, met achttrapsautomaat, kost minimaal € 43.740. De topdiesel is de 180 pk sterke 2.0 BlueHDi die, tevens met automaat, € 55.340 kost. Net als bij de benzinemotoren het geval is, is deze dikste diesel voorbehouden aan de GT-uitvoering.

Natuurlijk heeft Peugeot ook weer op de leasemarkt gerichte Blue Lease-smaken in het leven geroepen. Voor deze leaseuitvoeringen is ook een 160 pk sterke BlueHDi beschikbaar gesteld. De prijzen van die versies zijn in onderstaande prijzenoverzicht opgenomen. In september staat de 508 bij de dealers.

Benzine Uitvoering Prijs (€) PureTech 180 EAT8 Active 42.190 PureTech 180 EAT8 Allure 44.540 PureTech 180 EAT8 GT-Line 48.140 PureTech 225 EAT8 GT 54.790 Diesel BlueHDi 130 Active 38.590 BlueHDi 130 EAT8 Allure 43.740 BlueHDi 180 EAT8 GT 55.340

Blue Lease:

Benzine Uitvoering Prijs (€) PureTech 180 EAT8 Blue Lease Active 41.290 PureTech 180 EAT8 Blue Lease Allure 43.750 Diesel BlueHDi 130 Blue Lease Active 37.690 BlueHDi 130 EAT8 Blue Lease Active 40.490 BlueHDi 130 Blue Lease Allure 40.140 BlueHDi 130 EAT8 Blue Lease Allure 42.940 BlueHDi 160 EAT8 Blue Lease Allure 45.040 BlueHDi 130 EAT8 Blue Lease GT-Line 44.240 BlueHDi 160 EAT8 Blue Lease GT-Line 46.340

Bovenstaande prijzen enigszins in perspectief: een Volkswagen Passat 1.6 TDI met 120 pk in de basisuitvoering (Comfortline) met handgeschakelde transmissie of met automaat kost minimaal € 38.990. De vanafprijs van een Opel Insignia met wat vermogen betreft beter met de 130 pk sterke BlueHDi vergelijkbare dieselmotor, de 136 pk sterke CDTi, ligt op € 38.599. Hier moet je het voor dat geld zonder automaat stellen. De versie met automaat kost minimaal € 42.599. Als je bij de Renault Talisman winkelt voor een vergelijkbare diesel, kom je uit op de dCi 130 die minimaal € 39.290 moet opbrengen. Voor dezelfde variant met automaat ben je € 41.790 kwijt. Wel zijn de Renault-prijzen voor de Talisman Intens, het tweede uitrustingsniveau omdat die motorisering niet als basis-Life leverbaar is.