Dit kost de nieuwe Subaru XV XV krijgt wél krachtigere 2.0

Subaru pakt door. Niet alleen heeft het merk de nieuwe Impreza naar ons land gehaald, ook de hagelnieuwe XV komt onze kant op. AutoWeek heeft de prijzen van die cross-overachtige.

Subaru levert de nieuwe Impreza met één krachbron: een atmosferische 1.6 die 114 pk standaard verdeelt over alle vier de wielen. In onder andere Duitsland kan de consument ook voor een 156 pk sterke 2,0-liter grote boxermotor kiezen. Goed nieuws voor potentiële XV-rijders die meer keuzemogelijkheden willen: de XV komt wél met die krachtigere boxermotor op de Nederlandse markt.

De vanafprijs van de XV is vastgesteld op € 29.995. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de in alle gevallen aan een CVT-transmissie gekoppelde XV 1.6 als Pure, de basisuitvoering. Hoger op de ladder staan de Comfort- en Premium-uitvoeringen, smaken die respectievelijk vanaf € 33.695 en € 36.095 van eigenaar wisselen. De 156 pk sterke 2.0 is alleen in de meest luxueuze XV-vorm te krijgen: als Premium.

De standaarduitrusting bij de Pure lijkt overigens al dik in orde. Wie die basisversie bestelt, krijgt van Subaru een auto mee die op 17-inch groot lichtmetaal staat. Zaken als automatische klimaatregeling, een infotainmentsysteem dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt, automatische verlichting, een regensensor, adaptieve cruise control, elektrisch bedienbare ruiten rondom, DAB+-audio, Emergency Stop, Hil Hold en zelfs Subaru's EyeSight-systeem zijn allemaal standaard aanwezig. De Comfort voegt daar zaken als gescheiden klimaatregeling, extra connectiviteitmogelijkheden, dakrails, led-koplampen, koplampsproeiers, een met leer bekleed stuurwiel en dito pookknop en een uitgebreider infotainmentsysteem met groter scherm aan toe. De Premium is helemaal afgeladen en heeft als extra's lederen bekleding, achtvoudig elektrisch verstelbare stoelen, een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak, TomTom-navigatie en 18-inch lichtmetaal (net als schakelflippers alleen op de 2.0).

Motor Uitvoering Vanafprijs 1.6 114 pk Pure 29.995 1.6 114 pk Comfort 33.695 1.6 114 pk Premium 36.095 2.0 156 pk Premium 38.895

In totaal heeft Subaru in ons land 1.034 XV's van de vorige generatie weten te verkopen. In 2012, zijn introductiejaar, gingen de meeste exemplaren over de toonbank: 343 stuks.