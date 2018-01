Slideshow

Dít kost de nieuwe Mercedes-Benz G-klasse Hoekige alleskunner blijft onder de 2 ton

Met gepaste bombarie lanceerde Mercedes-Benz onlangs een volledig nieuwe generatie G-klasse. AutoWeek kan nu melden wat die auto moet gaan kosten.

Wie € 176.905 naar Mercedes-Benz overmaakt, krijgt de sleutels van de gloednieuwe G-klasse overhandigd. Mercedes-Benz levert momenteel alleen de G 500 en het is dan ook die uitvoering waarvoor dat bedrag is bestemd.

De G 500 heeft een 422 pk en 610 Nm sterke 4,0-liter biturbo-V8 in zijn hoekige neus liggen, een aan een negentrapsautomaat gekoppeld blok waarmee de G-klasse in 5,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h dendert. De topsnelheid ligt op 210 km/h. Wie zich enigszins weet in te houden, moet een gemiddeld verbruik van 11,4 l/100 km kunnen halen. De CO2-uitstoot ligt op 269 gram per gereden kilometer. De vorige G 500 blies per kilometer minimaal 289 gram CO2 de atmosfeer in.

De Advantage-pakket heeft een meerprijs van € 4.513 en omvat onder meer Multibeam-ledverlichting, roestvrijstalen accenten voor het exterieur en de Widescreen-cockpit, het brede digitale instrumentarium. Wie € 9.499 extra neertelt, krijgt de beschikking over het Premium-pakket, dat tevens het Advantage-pakket omvat. Verder krijgt de G-klasse daarmee zaken als een schuifdak, het parkeerpakket met 360-gradencamera, het rijassistentiepakket en sfeerverlichting in het interieur. Het € 16.898 kostende Premium-pluspakket omvat al het bovenstaande plus onder andere speciale zetels, het Burmester-audiosysteem en adaptieve dempers. Uiteraard levert Mercedes-Benz indien gewenst ook een AMG-Line-pakket (€ 3.715) en het Night-pakket (€ 2.299).

Op termijn wordt de prijslijst van de G-klasse uitgebreid met onder andere AMG-smaken.