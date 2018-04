Minimaal een Trend Business Dit kost de nieuwe Ford Focus

Slideshow

Ford presenteerde onlangs in Londen én China een volledig nieuwe, vierde generatie van zijn Focus. De auto, die door Ford zijn beste ooit wordt genoemd, heeft nu een Nederlands prijskaartje.

De nieuwe Focus werd in opvallende Vignale- ST-Line- en Active-uitvoeringen gepresenteerd, maar voor het basisbedrag krijg je hem als Trend Edition mee naar huis. In combinatie met de 100 pk sterke 1.0 EcoBoost-benzinemotor kost de vijfdeurs hatchback dan € 23.795. Een Wagon is € 1.000 duurder. De Trend Edition beschikt standaard over onder meer een 6,5-inch touchscreen met onder meer Apple CarPlay en Android Auto, 16-inch lichtmetaal, airco en elektrisch bedienbare ramen rondom. Ook de mogelijkheid om uit verschillende rijmodi te kiezen, is standaard. De Trend Edition is in Nederland het basismodel, maar elders op de wereld is de Focus er ook als 'gewone' Trend. Die auto wordt door de importeur niet interessant genoeg bevonden en zou alleen als 'showroomlokkertje' dienstdoen.

Een trapje hoger op de lader staat de Trend Edition Business, die een groter scherm en cruisecontrol biedt. Ook parkeersensoren zijn dan standaard. Deze versie staat voor minimaal € 24.715 in de boeken. Vervolgens komt de ST-Line Business in beeld, voor € 27.565. De opvallendste eigenschap van deze uitvoering is het feit dat de auto vanbinnen en vanbuiten op een sportieve manier is aangekleed. 17-inch lichtmetaal hoort daarbij, evenals een sportiever afgesteld onderstel en een startknop. Daarnaast biedt de ST Line het 'Embedded Modem' van FordPass Connect, waarmee allerlei slimme functies binnen bereik liggen en door middel van een app kunnen worden aangestuurd. De ST-Line Business moet minimaal € 27.565 opleveren. Dit is tevens de eerste versie die de mogelijkheid van een automaat biedt. Die drijft de prijs wel op naar € 31.315. Wie sportiviteit graag inwisselt voor luxe kan beter voor de Titanium Business gaan. Die is met € 27.115 bovendien iets voordeliger en biedt onder meer veel chroom, klimaatregeling met twee zones, ledachterlichten, een automatisch dimmende binnenspiegel en een regensensor. De meeste van die voorzieningen zitten ook in het optionele Comfort Pack, waarmee een Trend Edition of een Trend Edition Business voor € 950 een stuk beter in zijn spullen zit.

Natuurlijk is er ook op het gebied van motoren wat te kiezen. Wie 100 pk niet genoeg vindt, kan voor minimaal € 26.923 in een 125 pk-versie stappen. De grotere 1.5 EcoBoost met 150 pk is er vanaf € 31.123. De twee eenvoudigste uitrustingsniveaus zijn er alleen in combinatie met de 100 pk sterke benzinemotor en de lichtste diesels, dus wie voor een sterker benzineblok gaat, krijgt minimaal een Titanium mee. Dieselen kan vanaf € 26.373 in de 1.5 EcoBlue met 95 pk in Trend Edition-trim. De 120 pk-versie van diezelfde motor is voor € 28.573 de jouwe. De 150 pk sterke 2.0 EcoBlue-diesel is altijd een ST-Line en kost minimaal €31.673.

De nieuwe Focus staat vanaf juli bij de dealer, de extra luxe Vignale en 'ruige' Active volgen na de zomer.