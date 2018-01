Slideshow

Dit kost de Hyundai i30 Fastback 'Liftback-coupé' duurste variant

Binnenkort arriveert er een interessante nieuwkomer in het Nederlandse Hyundai i30-aanbod: de Fastback. De bijzondere ‘vijfdeurscoupé’ heeft nu een prijskaartje.

In de jaren 90 waren liftbacks, dus langgerekte vijfdeurshatchbacks met een vlak liggende achterruit, een behoorlijk alledaagse verschijning. Anno 2018 is de Hyundai i30 Fastback behoorlijk uniek in zijn segment, al doet de term 'liftback' hem eigenlijk geen eer aan. Hyundai presenteert hem nadrukkelijk als vijfdeurscoupé, net zoals BMW dat bijvoorbeeld bij de grotere 4-serie Gran Coupé doet.

Wie de prijslijst van de i30 hatchback erbij pakt, kan eenvoudigweg € 3.000 optellen bij de bedragen die daarop prijken. Bovendien is de Comfort hier het eenvoudigste uitrustingsniveau, terwijl de vijfdeurshatchback er ook als i-Drive en als i-Motion is. Dat betekent dat de i30 Fastback er is vanaf € 27.795 voor de versie met 120 pk sterke 1.0 T-GDI benzinemotor en een handgeschakelde zesbak. Als Comfort beschikt de auto al over 17-inch lichtmetaal, privacy glass en zaken als gescheiden klimaatregeling, maar wie meer wil, kan voor € 30.295 in de Premium-versie stappen. Diezelfde versies zijn er ook in combinatie met de 1.4 T-GDI met 140 pk. De Comfort kost dan € 29.795 en de Premium € 32.295. Wie ook nog 18-inch lichtmetaal en een panoramisch schuifdak wenst, moet € 34.795 overmaken.

Diesels zijn er vooralsnog niet. De 1.4 T-GDI kan indien gewenst worden geleverd met een automaat. In dat geval kost de eenvoudigste uitvoering € 32.795, de Premium € 35.295 en de met schuifdak en grote wielen afgeladen topversie € 37.795. Met deze prijzen is de i30 Fastback overigens ook duurder dan de Wagon-versie; het verschil bedraagt hier afhankelijk van de uitvoering € 1.500 of € 2.500. Overigens biedt de Fastback met 450 liter minder bagageruimte dan de Wagon, maar is de auto wel ruimer dan de hatchbackversie. Op het moment van schrijven rijden we voor het eerst met de i30 Fastback. Het verslag daarvan verschijnt zeer binnenkort op deze website.