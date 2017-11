Slideshow

Dit kost de gefacelifte Kia Sorento Instappen onder de 60 mille

In juli gaf Kia zijn grootste SUV, de Sorento, een kleine opfrisbeurt. AutoWeek kan de prijzen al melden.

Om maar met de deur in huis te vallen: de vernieuwde Sorento staat vanaf € 59.995 bij je langs de stoep. Voor dat geld krijg je de sleutel van de DynamicLine afgeleverd. In het vooronder doet, net als bij alle andere uitvoeringen van de Sorento, een 200 pk sterke 2,2-liter grote CRDI-dieselmotor dienst als krachtbron, een blok dat zijn vermogen naar de voorwielen stuurt. Schakelen gaat in alle gevallen met een nieuwe achttrapsautomaat, deze vervangt de bak met zes verzetten.

Hoger op de ladder staat de Executive, een variant die een prijskaartje kent van € 66.970. Wie voor daadwerkelijk nagenoeg alle denkbare extra's gaat, kan vanaf € 69.745 in de nieuwe GT-Line-versie stappen. Dit is ook de enige Sorento die met vierwielaandrijving te krijgen is. Die vierwielaangedreven variant wisselt vanaf € 70.970 van eigenaar.

Wijzigingen

Vanbuiten is de nieuwe Sorento te herkennen aan zijn nieuwe lichtunits aan zowel voor- als achterzijde. De grille is donkerder uitgevoerd én Kia heeft twee nieuwe kleuren, Rich Espresso en Gravity Blue, beschikbaar gesteld. Vanbinnen is een nieuw stuurwiel, een nieuw instrumentarium, een nieuw infotainmentsysteem én een lcd-display voor de klimaatregeling gemonteerd. Daarnaast moeten de materialen net even hoogwaardiger aanvoelen.

Kia rust de Sorento verder uit met DRiVE WISE Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), een pakket veiligheidssystemen dat nu ook Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist, High beam Assist en Dynamic Bending Light omvat.