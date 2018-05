160 euro per pk Dít kost de Ford Fiesta ST

Ford heeft in alle stilte een prijsstickertje geplakt op de Fiesta ST. De 200 pk sterke hothatch staat voor net geen 32 mille bij je voor de stoep.

In februari 2017 liet Ford de eerste foto's zien van de nieuwe Fiesta ST. Waar de vorige Fiesta ST een 182 pk sterke 1.6 EcoBoost-viercilinder als kloppend hard kreeg, is in de nieuwe Fiesta ST een 200 pk sterke 1.5 EcoBoost-driecilinder goed voor de aandrijving. Met die nieuwe motor sprint de heetste Fiesta die je kopen kunt in 6,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h, tweetiende tel rapper dan zijn voorganger. Nu weten we ook wat de Fiesta ST moet gaan kosten.

De voorlopige vanafprijs van de Fiesta ST is vastgesteld op € 31.790. Voor dat bedrag krijg je de vijfdeursversie en wel direct in luxueus aangeklede ST3-trim. De standaarduitrusting omvat onder meer zaken als het Light Upgrade Pack, cruisecontrol, keyless entry, een met leer bekleed stuurwiel, een met hetzelfde materiaal omhulde versnellingspookknop, het Comfort Pack, privacy glass, een audiosysteem van B&O; met negen luidsprekers en een subwoofer en Sync3.



Een kleine prijsvergelijking: de vanafprijs van de 200 pk sterke Polo GTI ligt op € 30.091, al moet je het bij die auto bijvoorbeeld standaard met 17- in plaats van 18-inch lichtmetaal doen.

Verder weten we nu dat de Active, de Fiesta met cross-over-opsmuk, een vanafprijs heeft van € 23.075. Dat bedrag is voor de vijfdeurs Fiesta met 100 pk sterke EcoBoost-krachtbron en een handbak. Dezelfde versie met automaat kost € 25.075.