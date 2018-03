Duurder dan voorheen Dit kost de Aston Martin Vantage

In november trok Aston Martin het doek van de volledig nieuwe Vantage. Inmiddels is duidelijk wat de nieuwe ‘instap-Aston’ moet kosten!

Instappen in de nieuwe Vantage kan in Nederland vanaf €228.033. Voor dat geld krijg je een compleet nieuwe Aston Martin met een 4,0-liter biturbo-V8 van AMG die net als in de DB11 met die motor 510 pk en 685 Nm levert. Een achttrapsautomaat van ZF is vooralsnog verantwoordelijk voor het overbrengen van dat vermogen en koppel op de achterwielen, maar een handgeschakelde versnellingsbak staat afgaande op eerdere hints ook op de planning. De nieuwe Vantage weegt 1.530 kg en knalt in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h.

Daarmee is de nieuwekomer in standaard trim nog sneller dan de uitgaande editie als Vantage S was. Dat is maar goed ook, want de nieuwkomer is ook een stuk duurder. De V8 Vantage was er vanaf zo'n €180.000, maar daarvoor kreeg je een auto die al sinds 2005 in nagenoeg ongewijzigde vorm beschikbaar is. Behalve de V8 Vantage was er sinds 2013 ook een V12 Vantage, een monsterlijke variant die met 273 pk en een prijskaartje van €266.260 feitelijk in een andere klasse opereert. Ongetwijfeld wordt de nieuwe V8 Vantage ook gevolgd door nog krachtiger varianten en een open versie. De levering van de nieuwe Aston Martin Vantage moet in het tweede kwartaal op gang komen.