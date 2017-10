Slideshow

Dít is Polestar's Polestar 1! 1.000 Nm elektrokracht in 2019 te koop

Het Zweedse Polestar heeft na een korte teasercampagne zijn eerstgeborene gepresenteerd. We heten welkom: de Polestar 1!

Medio dit jaar kondigde Volvo aan dat het zijn sportafdeling Polestar min of meer losweekt van het merk en neerzet als merk dat zich volledig richt op de ontwikkeling van sportieve, geëlektrificeerde modellen. De afgelopen weken plaatste Polestar kleine stukjes van zijn eerste stekkersporter op Instagram en vandaag geven de Zweden alle informatie van de Polestar 1 prijs.

Uit de eerdere teasers konden we al opmaken dat Polestar een auto in zijn ontwikkelingskamers had staan die wat design betreft sterk deed denken aan de in 2013 gelanceerde Volvo Coupé Concept. Dat studiemodel was een plug-in hybride die op papier werd voortgestuwd door een 2,0-liter grote viercilinder turbomotor die was gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerd vermogen lag boven de 400 pk en 600 Nm. De Polestar 1 doet daar nog een flinke schep bovenop.

De Polestar 1, een tweedeurs 2+2 GT, is namelijk een plug-in hybride waarvan de verbrandingsmotor en de elektromotor samen goed zijn voor 600 pk en 1.000 Nm koppel. Op alleen elektrokracht moet een actieradius van 150 kilometer haalbaar zijn. De Polestar 1 maakt net als de 60- en 90-serie gebruik van Volvo's modulaire SPA-basis. Zo'n 50 procent van de auto is echter door Polestar zelf ontwikkeld. Polestar maakt melding van een nieuwe ondersteltechnologie die de naam 'Öhlins Continuously Controlled Electronic Suspension' draagt. Zaken als een volledig uit koolstofvezel opgetrokken koets en torque vectoring op de achteras staan op papier in ieder geval al garant voor een potje stevig sturen.



Online

Polestar kiest ervoor om geen regulier verkoopmodel te hanteren. Modellen van het merk zijn online te bestellen op basis van een twee- of driejarig abonnement. In het te betalen maandbedrag zitten alle vaste lasten inbegrepen. Een haal- en brengservice is daarbij inbegrepen. Wie toch een soort showroomervaring wil, kan terecht bij zogenoemde Polestar Spaces, zelfstandige showrooms die geen deel uitmaken van het dealernetwerk van Volvo.

Toekomstplannen

Polestar zwengelt de productie van de Polestar 1 medio 2019 aan, maar het modellengamma gaat uiteraard uit meer auto's bestaan. Het performancemerk heeft drie modellen in het vat zitten die in een nieuwe productiefaciliteit in China van de band gaan lopen. In de tweede helft van 2019 wordt de Polestar 2 aan het portfolio toegevoegd, een volledig elektrische auto waarmee het label de strijd aan gaat met de Tesla Model 3. De Polestar 1 die vandaag is gepresenteerd, lijkt meer om een smaakmaker van het merk te gaan waarvan de productieaantallen lager liggen. Tevens heeft Polestar de Polestar 3 in het vat zitten, een volledig elektrische SUV die mogelijkerwijs met de op stapel staande Tesla Model Y gaat concurreren. Auto's met enkel een verbrandingsmotor hoef je van Polestar niet te verwachten, het merk richt zich volledig op geëlektrificeerde modellen. Tussen 2019 en 2021 kunnen we overigens ook nog twee elektrische Volvo's verwachten.

Investering

In juni werd bekend dat Polestar op eigen benen aan de slag zou gaan met de ontwikkeling van sportieve, geëlektrificeerde auto's. Volvo werd in 2015 voor 100 procent eigenaar van het bedrijf, al was Polestar daarvoor al samen met Volvo bezig in de racerij. Om de ontwikkeling van Polestar als zelfstandig bedrijf mogelijk te maken, investeren Volvo Cars en Geely maar liefst 640 miljoen euro in het merk. Een deel van dat bedrag wordt besteed aan het op poten zetten van een volledig nieuwe fabriek in het in China gelegen Chengdu, tevens de productielocatie van alle toekomstige modellen van Polestar.