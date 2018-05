Onthulling steeds dichterbij Dit is het interieur van de BMW 8-serie

Na gelekt en officieel vrijgegeven beeld van de buitenzijde van de nieuwe BMW 8-serie, duiken nu voor het eerst beelden van het interieur op.

Via liefhebbersforum Bimmerpost zijn de plaatjes van het nieuwe interieur de wereld ingestuurd. Waar je wellicht een zelfde soort interieur als van een 7-serie zou verwachten, slaat BMW met de 8-serie een andere weg in. Het geheel oogt strakker met meer rechte lijnen in vergelijking met het rondere, meer op luxe gerichte interieur van de 7-serie. Het rode leer op de gelekte foto's moet je smaak zijn, maar zorgt in ieder geval voor een unieke sfeer in het interieur. Onderaan het stuur prijkt een M-label, maar of dat ook betekent dat we hier naar een M8 kijken is niet met zekerheid te zeggen. Ook op de nieuwe bedieningshendel van de transmissie prijkt een M-label.

Met de nieuwe 8-serie staat die naam na een afwezigheid van een kleine twintig jaar weer in de showrooms. De iconische eerste generatie 8-serie zwaaiden we in 1999 uit. Waar die er enkel als luxe driedeurs coupé was, verschijnt er van de nieuwe 8-serie naast een coupé ook een cabriolet. Ook een vierdeurs Gran Coupé staat op de planning. Bovendien maakt er voor de eerste keer een M8 zijn opwachting. Nog dit jaar bereikt de 8-serie de Nederlandse dealers.