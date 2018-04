Nieuwe elektrische SUV voor China Dit is de Weltmeister EX5

Bij ons zal hij waarschijnlijk nooit voet aan wal zetten, maar voor de Chinese markt is het een belangrijke speler: de gloednieuwe Weltmeister EX5.

Weltmeister is een nieuwe Chinees merk onder de hoede van WM Motors die enkele elektrische auto's gaat leveren. Dat het merk grote doelen voor ogen heeft, valt al af te leiden aan de naam die 'wereldkampioen' in het Duits betekent. Hoofd van het bedrijf is Freeman Shen, die eerder werkzaam bij Geely was. Met de nieuwe EX5 zet Weltmeister in op een auto die gericht is op elektrisch rijden, de nieuwste technologieën en veiligheid. Er komen drie versies: de EX5 300 met een actieradius van 300 km, de EX5 400 die honderd kilometer verder komt en als laatste de EX5 500 die een NEDC van 460 kilometer heeft. Alle versies worden aangedreven door dezelfde motor met 218 pk en 315 Nm. De batterij volledig opladen met 220V neemt een kleine 11 uur in beslag. Weltmeister beweert dat het opladen van 30 naar 80 procent slechts 42 minuten duurt.

Binnenin bevinden zich twee beeldschermen. Achter het stuur zit een 12,3-inch scherm met alle informatie voor de bestuurder. Bijzonder is het 12,8-inch grote beeldscherm dat zich middenin het dashboard bevindt: het kan 90 graden gedraaid worden. Verder monteert Weltmeister weinig knoppen op het dashboard en bestuur je alles via de zogenoemde i-Control. Als doelgroep voor de elektrische auto heeft Weltmeister hippe jongeren voor ogen. In de tweede helft van dit jaar komt de EX5 op de markt. Prijzen beginnen na aftrek van Chinese subsidies voor elektrische auto's op 149.000 yuan, omgerekend € 19.280.