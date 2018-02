Slideshow

Dít is de volledig nieuwe Peugeot 508! Heftige gedaantewisseling

Peugeot lanceert een volledig nieuwe 508, een auto die bij zijn generatiewissel ook een ingrijpende gedaantewissel doormaakt.

Waar de vorige 508 namelijk als een typische sedan of stationwagen in de markt werd gezet, noemt Peugeot deze nieuwe 508 een vijfdeurscoupé. Veelal is dat een hip klinkende marketingterm, maar op deze nieuwe 508 lijkt het echter goed van toepassing. De auto beschikt namelijk niet alleen over een sterk aflopende daklijn, maar ook nog eens over stijlloze portieren!

Die nieuwe vorm van de op het EMP2-platform geplaatst 508 droogt ook nog eens kleiner op dan we van de 508 gewend zijn. Met zijn lengte van 4,75 is de nieuwe 508 namelijk kleiner dan zijn voorganger, en dat is uniek te noemen bij een generatiewissel. De auto is acht centimeter korter dan de vorige 508 en zelfs de wielbasis neemt af, zij het slechts met 2,4 centimeter. De overhangen aan zowel voor als achterzijde zijn kort gehouden om de sportiviteit van het model te benadrukken. De nieuwe 508 is slechts 1,4 meter hoog, 6 centimeter lager dan voorheen. De enige dimensie waarin de auto groeit, is de breedte. Met 1,84 meter is de Fransman namelijk 2 centimeter breder dan zijn voorganger. De cW-waarde ligt op 0,26. Peugeot zegt nadrukkelijk de Audi A5 Sportback als belangrijkste concurrent voor zijn nieuwkomer te zien. De 508 is over de gehele linie gemiddeld 70 kilo lichter dan voorheen, de lichtste variant is de 130 pk sterke 1.5 BlueHDi die 1.415 kilo in de schaal legt.

Zijn kleinere afmetingen hebben een positief effect op de draaicirkel. Die is met 10,8 meter 1,5 meter korter dan bij de vorige 508. Wel is de bagageruimte, waar je middels een 'hands free' elektrische achterklep toegang tot krijgt, met 487 liter kleiner dan die van de vorige 508 (515 liter). Met de achterbank plak kan er tot aan het dak echter 1.537 liter aan spul meegesjouwd worden. De hoofdruimte moet zowel voor- als achterin vergelijkbaar zijn met die in de al genoemde A5 Sportback. In de breedte heeft de Peugeot echter 5 centimeter extra interieurruimte te bieden.

Design

Het design van de nieuwe 508 lijkt een combinatie van diverse studiemodellen te zijn, aangevuld met een vleugje historie. Zo zien we aan de achterzijde en in de neus, met zijn verticaal geplaatste dagrijverlichting, kenmerken terug van de Instinct Concept. De algehele vorm van het interieur is praktisch overgenomen uit de Exhalt Concept. De leeuw in de grille en het 508-embleem op de motorkap zijn een directe verwijzing naar de 504. Full-ledachterlichten zijn standaard. De ruiten in de stijlloze portieren zijn overigens 1 mm dikker dan gebruikelijk, dit om de geluidsisolatie op niveau te houden.

In het interieur vinden we natuurlijk de i-Cockpit, zoals gezegd een variant daarvan die sterk lijkt op die van de Exhalt Concept. Peugeot rust de auto optioneel uit met een 10-inch metend touchscreen en een 12,3-inch groot head-updisplay. Het instrumentenpaneel is volledig digitaal. Wie het wenst, kan de 508 uitrusten met een glazen panoramadak dat ook te openen is en optioneel levert Peugeot een inductielader.

Motoren: benzine, diesel én plug-in!

Op de motorenlijst staat een in twee smaken leverbare 1.6 PureTech benzinemotor. De eerste is een 180 pk en 250 Nm sterke variant, de tweede staat daar met zijn 225 pk en 300 Nm boven. Beide blokken zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat waarbij de 225 pk-variant is voorbehouden aan de GT-uitvoering. Die GT-versie beschikt, net als alle benzineversies) overigens standaard over Active Suspension Control, elektronisch geregelde demping. Voor de 2.0 diesels is het optioneel. Naast een volwaardige GT-versie komt Peugeot natuurlijk ook met een GT Line-smaak. De GT sprint, afhankelijk van de gekozen rijmodus, in 7,3 of 8,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h.

Op de internationale diesellijst vinden we verder een 130 pk en 300 Nm sterke 1.5 BlueHDi die met een handgeschakelde zesbak of met een achtrapsautomaat te krijgen is. Daarboven staan een 160 pk en een 180 pk sterke 2.0 BlueHDi die allebei 400 Nm koppel leveren. Die laatste twee zijn altijd gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Vanaf het najaar van volgend jaar is de nieuwe 508 ook leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn.

Veiligheid

Natuurlijk voorziet Peugeot de 508 van een rits nieuwe veiligheidssystemen. De auto heeft niet alleen Night Vision,maar ook Active Safety Brake, Forward Collision Alert, Active Lane Departure Warning, vermoeidheidsherkenning, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, adaptieve cruise control en Lane Positioning Assist. Tevens is Full Park Assist en een 360-graden camera op de leveringslijst te vinden.

De nieuwe 508 wordt straks gebouwd in PSA's fabriek in het Franse Mulhouse, een productielocatie waar onder andere de 2008, DS 4, DS 7 Crossback (en tot voor kort de C4) worden gebouwd. De uitgaande 508 rolt onder andere in Rennes van de band In september vindt de internationale marktintroductie plaats. Prijzen volgen in een later stadium.