Dit is de Volkswagen I.D. R Pikes Peak

Dit is hem dan in het echt: Volkswagen's I.D. R Pikes Peak. De volledig elektrische racewagen met 500 kW (680 pk) moet de snelste elektrische auto op Pikes Peak International Hill Climb in Colorado Springs worden.

We zagen hem al eerder als render, nu is de auto aan het publiek gepresenteerd. Het doel van de I.D. R. Pikes Peak is om het 20 kilometer lange en 156 bochten tellende traject binnen 8.57,118 minuten af te leggen. Het is meer dan dertig jaar geleden dat Volkswagen van zich liet horen tijdens de legendarische race en dit jaar is het merk voor het eerst sinds decennia weer van de partij met deze I.D. R. De elektrische deelnemer dient als uithangbord voor de elektrische weg die Volkswagen in wil slaan. De 1.100 kg wegende raceauto heeft 500 kW (680 pk) met een koppel van 650 Nm tot zijn beschikking. De Volkswagen sprint in 2,25 seconden van stilstand naar een snelheid van 100 km/h en is daarmee sneller dan een Formule 1- en Formule E-auto.

Op 24 juni vindt de Pikes Peak International Hill Climb plaats. Coureur en regerend drievoudig Pikes Peak-kampioen Romain Dumas krijgt de sleutels van de I.D. R Pikes Peak in zijn handen gedrukt om een poging naar de recordtijd te wagen. Op het circuit van Alès in de woonplaats van de Franse coureur maakte I.D. R. Pikes Peak zijn debuut.